Martes, 15 de febrero de 2022 (18.00 GMT)

============= UCRANIA CRISIS ============= RUSIA Putin afirma que Rusia no quiere una guerra en Europa Moscú, 15 feb Rusia no quiere una guerra en Europa, afirmó este martes el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Moscú. "¿Si queremos una guerra (en Europa)? Claro que no", dijo Putin al comentar la tensión actual en la frontera entre Rusia y Ucrania. EEUU EEUU advierte de "consecuencias" si Rusia reconoce a separatistas del Donbás Washington Estados Unidos advirtió este martes de que habrá "consecuencias" económicas contra Rusia si Moscú reconoce la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, tal y como pidió la Duma. Daleep Singh, asesor adjunto de seguridad nacional del presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó en una entrevista con la cadena CNBC que reconocer a los separatistas supondría "una violación a la soberanía de Ucrania", por lo que habría "una respuesta" y "consecuencias" para Moscú. TROPAS Rusia retira tropas cerca de Ucrania pero pide reconocer separatistas Donbás Redacción Internacional Rusia comenzó a retirar hoy algunas unidades militares próximas a la frontera con Ucrania, mientras su Duma, la cámara baja parlamentaria, pidió al presidente Vladímir Putin que reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Ello mientras el propio Putin afirmaba que Rusia no quiere una guerra en Europa: "¿Si queremos guerra? Claro que no", dijo al comentar la tensión actual en la frontera con Ucrania en una rueda de prensa junto al canciller alemán Olaf Scholz. ALEMANIA Scholz: "Es nuestro maldito deber intervenir en defensa de la paz" Berlín El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó este martes tras reunirse en Moscú con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que todos los implicados en las negociaciones para evitar un conflicto en Ucrania tienen es el "maldito deber" de actuar en defensa de la paz. En su cuenta oficial de Twitter, recién creada hace unos días, el canciller indicó que, según expresó en su encuentro con Putin, tanto en Europa como en Alemania sólo puede haber una seguridad duradera "con" y no "contra" Rusia. --------------------------------- HONDURAS EEUU Hernández participó en una conspiración violenta de narcotráfico, según EEUU Tegucigalpa La Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa afirmó este martes que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández "participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares". La droga se movilizó "por rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste de Honduras, hacia la frontera con Guatemala, y finalmente a los Estados Unidos", indicó la legación diplomática en una extensa nota dirigida a la Cancillería hondureña en Tegucigalpa, en la que confirmó la solicitud de captura de Hernández con fines de extradición hecha por EE.UU. el lunes. UE COLOMBIA Duque llama en la Eurocámara a estrechar lazos entre América Latina y la UE Estrasburgo (Francia) El presidente de Colombia, Iván Duque, llamó este martes a estrechar la cooperación entre la Unión Europea (UE) y América Latina para afianzar la democracia, uno de los "retos más grandes" de la región, y avanzar en áreas como la lucha contra el cambio climático. "Hace casi cuarenta años, nuestro Nobel Gabriel García Márquez le decía al mundo que América Latina se encontraba sola. Hoy, América Latina ha vencido en parte esa soledad, pero hoy América Latina necesita más que nunca a Europa. Les invito a seguir construyendo este diálogo multilateral cimentado en la democracia", dijo Duque en un discurso ante el pleno del Parlamento Europeo. BARÉIN ISRAEL Israel quiere sacar "sustancia" de la paz para hacer negocios con Baréin Manama Naftali Benet se convirtió en el primer ministro de Israel en realizar un viaje oficial a Baréin, país árabe con el que firmó la paz y estableció lazos en 2020, y con quien ahora quiere sacar "sustancia" de esta relación en forma de inversiones, comercio y economía. "Creo que nuestro objetivo en esta visita es convertir (la relación) de gobierno a gobierno a una paz entre los pueblos, y de pasar de las ceremonias a la sustancia", dijo hoy Benet, según un comunicado de su oficina. PRADO GOYA Las Majas de Goya, como se merecen en el Prado Madrid Las Majas de Goya, la desnuda y la vestida, son dos de las obras más icónicas del Museo del Prado y desde hoy ocupan el espacio "que se merecen" en una sala más amplia que comparten con una Venus de Tiziano, una nueva propuesta de exhibición presentada junto a dos bocetos del artista aragonés apenas vistos hasta ahora. De los tres millones de visitantes que antes de la pandemia visitaban el Museo del Prado, ha explicado este martes su director, Miguel Falomir, casi todos ellos iban a contemplar las Majas de Goya, lo que generaba aglomeraciones de público por lo que se decidió suprimir un murete que ha dado paso a una sala más amplia en la que se ofrece ahora un acercamiento más panorámico y sugestivo a estas obras. CINE BERLINALE Biscayart repite en Berlinale con "Un año, una noche" de su admirado Lacuesta Berlín El actor argentino Nahuel Pérez Biscayart repite en la Berlinale con "Un año, una noche", del español Isaki Lacuesta, un filme sobre el atentado yihadista contra la sala parisina Bataclán que le ha permitido trabajar con este director que admira. Acabar trabajando con Lacuesta "fueron todo coincidencias", asegura en entrevista con Efe. ARGENTINA JUSTICIA Presidente argentino defiende a la vicepresidenta ante la Justicia Buenos Aires El presidente argentino, Alberto Fernández, defendió este martes el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), su actual vicepresidenta, al declarar como testigo en el juicio donde se la acusa por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública. “Me llama mucho la atención el sentido de esta causa”, declaró Fernández. “Se están discutiendo decisiones políticas no judicializables objetivamente”. CANADÁ PROTESTAS Los manifestantes abandonan el bloqueo en el oeste de Canadá Ottawa Los manifestantes que desde hace más de dos semanas ocupaban el cruce fronterizo de Coutts, en el oeste de Canadá, han abandonado su protesta horas después de que la Policía detuviera a 13 personas y el Gobierno canadiense invocase poderes especiales para acabar con los bloqueos. Vídeos colgados en redes sociales por partidarios de las protestas, que desde el 29 de enero protagonizan camioneros antivacunas y opuestos a las medidas para frenar la pandemia, muestran a los manifestantes abrazándose a agentes de la Policía Montada tras abandonar el bloqueo. ============ CORONAVIRUS ============ MÉXICO La vacunación masiva en México cumple un año con avances y pendientes Ciudad de México La inmunización masiva para la población mexicana cumple este martes un año mientras el Gobierno presume de ser el noveno país del mundo con más vacunas absolutas, pero con pendientes como inocular a pueblos apartados y a menores de edad. El Gobierno ha aplicado 173 millones de vacunas a 84 millones de personas, por lo que ya 90 % de los mayores de 18 años tienen al menos una dosis anticovid, destacó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y funcionario encargado de la pandemia en México. EE.UU. Alcaldía de Nueva York despide a 1.430 empleados que se negaron a vacunarse Nueva York El gobierno municipal de Nueva York ha despedido a 1.430 empleados que se han negado a vacunarse contra el covid-19, tras haber agotado todos los plazos y prórrogas ofrecidos durante varios meses, según las cifras ofrecidas por el consistorio municipal. Es solo una pequeña parte, inferior al 1%, de la enorme plantilla municipal de 370.000 trabajadores, que convierten al gobierno de la ciudad en el principal empleador del estado. DJOKOVIC Djokovic dice estar dispuesto a sacrificar torneos antes que vacunarse Londres El tenista Novak Djokovic, que fue deportado de Australia en enero por no estar vacunado contra la covid-19, dijo este martes que estaría dispuesto a sacrificar grandes torneos antes que ser obligado a vacunarse contra la covid, pero ha rechazado que se le asocie con el movimiento anti-vacunas. En una entrevista con la cadena británica BBC, el jugador afirmó que respalda el derecho de una persona a elegir y que ha sido siempre defensor del bienestar y de la nutrición. EFE int-pddp