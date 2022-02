Martes, 15 de febrero de 2022 (12.00 GMT)

=========== UCRANIA CRISIS =========== RUSIA Lavrov: el repliegue de tropas rusas no responde a la "histeria" de Occidente Moscú El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró este martes que el repliegue de algunas unidades rusas de la frontera con Ucrania no responde a la "histeria" de Occidente porque estaba programado. "Lo hacemos independientemente de lo que otros piensan e independientemente del 'terrorismo informativo' que se está produciendo", dijo Lavrov en alusión a las noticias en medios occidentales sobre una pronta invasión rusa de Ucrania. En rueda de prensa junto all presidente de turno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y ministro de Exteriores polaco, Zbigniew Rau, Lavrov subrayó que Rusia está en su derecho de comenzar y terminar ejercicios militares en su propio territorio de acuerdo con sus planes. UCRANIA Ucrania se creerá la retirada de soldados rusos cuando lo vea, según Kuleba Kiev Ucrania se creerá la retirada de algunas unidades militares rusas de sus fronteras cuando lo vea con sus propios ojos, dijo hoy el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba. "Hay diferentes declaraciones desde la Federación Rusa todo el tiempo. Tenemos una regla: no nos lo creemos cuando lo oímos, sino cuando lo vemos", señaló en una rueda de prensa en línea. "Cuando veamos la retirada (de los soldados rusos) entonces creeremos en una desescalada", añadió. RUSIA La Duma pide a Putin reconocer a los separatistas prorrusos del Donbás Moscú La Duma rusa, la cámara baja del Parlamento, aprobó hoy un llamamiento al presidente ruso, Vladímir Putin, para que reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. A favor de la resolución, presentada por el grupo parlamentario comunista, votaron 351 diputados, de los 450 que integran la Duma. "La resolución será firmada de inmediato y enviada al jefe del Estado", dijo el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, citado por la agencia Interfax. _____________________________ HONDURAS EEUU Abogados del expresidente hondureño dicen no hay orden de captura contra él Tegucigalpa Dos abogados del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, para el que EE.UU. habría pedido el lunes su captura con vistas a una posterior extradición, dijeron este martes que no hay una orden de captura contra su defendido.La Corte Suprema de Justicia no ha emitido una orden de captura contra el expresidente (2014-2022), indicaron los abogados Hermes Ramírez y Félix Ávila. Los defensores de Hernández afirmaron en dos vídeos divulgados en redes sociales, que el Tribunal Supremo de Honduras ha convocado para hoy una sesión del pleno para tratar la designación del juez que conocerá la solicitud de extradición que supuestamente ha hecho Estados Unidos. IRÁN NUCLEAR UE Borrell cree que el acuerdo nuclear iraní está "a la vista" Bruselas El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell se mostró convencido este lunes de que está "a la vista" el acuerdo en las negociaciones que llevan a cabo Irán y varias potencias occidentales para intentar mantener el acuerdo por el que Teherán se comprometió a renunciar al arma atómica, y pidió a las partes un "último esfuerzo". "Creo firmemente que un acuerdo está a la vista. Ha llegado el momento de hacer un último esfuerzo y alcanzar un compromiso", dijo Borrell, quien es el coordinador de las negociaciones para tratar de salvar este acuerdo conocido con las siglas JCPOA. CANADÁ PROTESTAS Trudeau invoca poderes de emergencia para controlar las protestas en Canadá Ottawa El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que invocó el uso de poderes especiales de emergencia para controlar las protestas que camioneros y grupos antivacunas protagonizan desde hace más de dos semanas en varios puntos del país. Trudeau dijo en una intervención televisada que tomó la decisión porque "es evidente" que las autoridades locales están teniendo problemas para hacer cumplir la ley, tras semanas de protestas y bloqueos de cruces fronterizos. La última vez que un Gobierno canadiense invocó el uso de poderes de emergencia fue en 1970 cuando el entonces primer ministro, Pierre Trudeau, padre del actual gobernante, hizo uso de la Ley de Medidas de Guerra para combatir al Frente de Liberación de Quebec (FLQ). CUBA JUICIOS Primer fallo por sedición tras el 11J en Cuba, con penas de hasta 20 años La Habana La Justicia cubana condenó este lunes por sedición a 20 manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio -entre ellos cinco menores de edad- a entre cinco años de limitación de libertad y 20 años de cárcel, informaron activistas. Este fallo del Tribunal Provincial de Holguín (oriente) es, según explicó a Efe la activista de Justicia 11J Salomé García Bacallao, la primera sentencia conjunta por el delito de sedición que se dicta en el país a raíz de las manifestaciones del pasado julio. EEUU MÉXICO EEUU y México acuerdan acelerar obras de nuevo cruce fronterizo para 2023 San Diego (EE.UU.) El embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, y funcionarios de ambos lados de la frontera se comprometieron este lunes en California a acelerar para 2023 el fin de las obras de un nuevo cruce fronterizo de peaje que busca descongestionar el tráfico de vehículos y peatones. "El proyecto de Otay Este" o garita de Otay 2, como se le llama popularmente, "se ha esperado por generaciones", manifestó a la prensa la vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, al cabo de una cumbre binacional en la que discutieron los avances de la obra. ISRAEL TURQUÍA Israel confirma la primera visita presidencial a Turquía en 15 años Jerusalén El presidente de Israel, Isaac Herzog, prepara la primera visita presidencial en 15 años a Turquía, donde se reunirá con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien se han intensificado los contactos recientemente. Una delegación turca de alto nivel llegará esta semana a Israel para ultimar los detalles de la visita, informaron hoy fuentes oficiales, que previsiblemente se realizará el 9 y 10 de marzo, según la prensa turca. Shimón Peres fue el último presidente israelí en viajar a Turquía en 2007 y Erdogan estuvo por última vez en Israel en 2005. CORONAVIRUS DJOKOVIC Djokovic dice estar dispuesto a sacrificar torneos antes que vacunarse Londres El tenista Novak Djokovic, que fue deportado de Australia en enero por no estar vacunado contra la covid-19, dijo este martes que estaría dispuesto a sacrificar grandes torneos antes que ser obligado a vacunarse contra la covid, pero ha rechazado que se le asocie con el movimiento anti-vacunas. En una entrevista con la cadena británica BBC, el jugador afirmó que respalda el derecho de una persona a elegir y que ha sido siempre defensor del bienestar y de la nutrición. Al serle preguntado sobre si sacrificaría torneos como el de Wimbledon o el de Roland Garros, el tenista contestó: "sí, ese el precio que estoy dispuesto a pagar". EFE int/pi