Martes, 15 de febrero de 2022 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 15 feb (EFE).- .- Washington (EE.UU.).- La preocupación de Estados Unidos a que se produzca esta semana un ataque de Rusia contra Ucrania continúa siendo alta, pese a que se han redoblado los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada militar. (vídeo)(audio) .- Moscú (Rusia).- El canciller alemán, Olaf Scholz, se reúne en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, para abordar la tensión militar con Ucrania y las negociaciones de seguridad en Europa, un día después de haber hecho lo propio en Kiev con el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski. (vídeo)(audio) .- Bruselas (Bélgica).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa aliados en Bruselas del 16 y 17 de febrero, en plena tensión con Rusia por su concentración militar junto a Ucrania. (vídeo) .- Tegucigalpa (Honduras).- El Tribunal Supremo de Honduras designará este martes a un juez para que conozca la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos de "un político hondureño", al parecer el expresidente Juan Orlando Hernández, que dejó el cargo el 27 de enero pasado y cuya residencia ha sido rodeada por la policía. (vídeo) .- Managua (Nicaragua).- Comienza el juicio en Managua contra los líderes opositores nicaragüenses Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, que aspiraron a ser candidatos a la Presidencia en las elecciones generales de noviembre pasado, en las que fue reelegido Daniel Ortega en medio de las críticas de la comunidad internacional. (vídeo)(audio) .- Ottawa (Canadá).- Las autoridades de Canadá buscan la manera de desmantelar las protestas de camioneros antivacunas en Ottawa y otras ciudades del país, después de que el primer ministro, Justin Trudeau, invocara el uso de poderes especiales de emergencia. (vídeo)(audio) .- Lima (Perú).- La tensión política se mantiene en Perú después de que el Gobierno denunciara que un sector de la oposición busca destituir al presidente Pedro Castillo para ejercer todo el poder desde el Congreso, en un plan que, supuestamente, comenzará a ejecutarse este miércoles. (vídeo)(audio) .- Lima (Perú).- Un mes después del desastre ambiental que sufrió la costa de Lima por el derrame de crudo desde la refinería La Pampilla, aún se investigan las causas del accidente, mientras que la empresa española Repsol continúa los trabajos de limpieza, que el gobierno peruano considera insuficientes. (vídeo)(audio) .- Estrasburgo (Francia).- El presidente de Colombia, Iván Duque, pronuncia un discurso en el pleno del Parlamento Europeo, donde se reunirá también con su presidenta, Roberta Metsola, y con europarlamentarios. (vídeo) .- Manama (Baréin).- El primer ministro israelí, Naftali Benet, llega este martes a Baréin, en la primera visita oficial de un jefe de Gobierno israelí después de que oficializaran sus relaciones diplomáticas en septiembre de 2020 en el marco de un acuerdo junto a Emiratos Árabes Unidos (EAU). (vídeo) .- Kabul (Afganistán).- Los talibanes cumplen este martes medio año desde su regreso al poder, sumidos en una grave crisis económica y tratando de convencer al mundo que se puede confiar en ellos, mientras Afganistán experimenta a diario la pérdida de derechos, como en el trabajo o la educación femenina. (vídeo) .- Caracas (Venezuela).- Líderes opositores explican el plan Salvemos Venezuela, promovido por Juan Guaidó, para potenciar la movilización interna y fortalecer la unidad. (vídeo)(VIVO) .- Rabat (Marruecos).- La falta de lluvias este otoño e invierno en Marruecos y el descenso del nivel de agua de los embalses a niveles inéditos han llevado a los expertos a alertar sobre una de las peores sequías que afronta el país en las últimas tres décadas, una situación "muy grave" sobre todo para los agricultores. (vídeo)(audio) .- Berlín (Alemania).- La competición de la 72 edición de la Berlinale entra en su recta final con la película española "Alcarràs", de Carla Simón, que comparte jornada con "Leonora", de Paolo Taviani. (vídeo)(audio) .- Caracas (Venezuela).- Además de la vocación y el valor propios de todos los bomberos del mundo, los de Venezuela tienen que echar mano de la audacia y la inventiva para apagar las llamas sin los equipos de seguridad adecuados, sin vehículos de transporte y hasta sin agua para sofocar los incendios. (vídeo) .- San José (Costa Rica).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia por la desaparición forzada del activista social, líder sindical y militante del partido de izquierda PCC-ML , Pedro Julio Movilla, ocurrida el 13 de mayo de 1993. (vídeo) .- Ciudad de México.- México batalla para acabar con la cuarta ola de covid cuando se cumple el primer aniversario del comienzo de la vacunación masiva, un ambicioso plan de inmunización que ha llevado al 89 % de la población adulta a recibir al menos una dosis en la quinta nación del mundo con más muertos por coronavirus. (vídeo) .- Roma (Italia).- La travesía del héroe Eneas, tras huir de una Troya en llamas hasta llegar a la futura Roma, ha sido certificada como itinerario cultural por el Consejo de Europa, una mención que reconoce "el prestigio" de una ruta que quiere conectar a los ciudadanos, y no solo europeos, con "las raíces y los valores mediterráneos". (vídeo) .- Bangkok (Tailandia).- El helado escarabajo o la ensalada de huevo de hormiga. Insectos que se comen pero no se ven, una propuesta de la Semana del Diseño de Bangkok para personas conscientes del cambio climático que buscan sustitutos a la carne. (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).-"The Fresh Prince of Bel-Air" ha vuelto a la pequeña pantalla casi 26 años después. Productores, guionistas y sus nuevos protagonistas explican la "responsabilidad" de versionar la exitosa serie ahora convertida en drama. (vídeo). .- Lima (Perú). - Hace treinta años, un 15 de febrero de 1992, un comando de Sendero Luminoso asesinó a balazos y dinamitó el cuerpo de la dirigente social María Elena Moyano, la "madre coraje" de Perú, cuyo legado permanece intacto en un país al que aún le escuecen las heridas que sembró el terrorismo. (vídeo) .- Ciudad de México.- Con muchos aprendizajes adquiridos durante su trayectoria pero sin dejar de ser aquellos jóvenes que irrumpieron en la escena del rock mexicano en los años 80, Caifanes sigue explorando la música con la misma hambre con su nuevo sencillo “Solo eres tú” y una gira que los mantiene “existiendo” en la escena. (video) .- San Salvador (El Salvador).- La imagen de Jorge “Mágico” González, considerado el mejor futbolista salvadoreño de todos los tiempos, invade las calles de San Salvador, donde se consume un tipo de hot dog denominado “culebrita macheteada”, en alusión a una peculiar jugada que popularizó este internacional que alcanzó la fama en el Mundial de España de 1982. (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).- Jaime Camil, el actor elegido para encarnar a Vicente Fernández en la película sobre la leyenda de la música mexicana, cuenta a Efe su preparación para el esperado rodaje tras estrenar "Kimi", la nueva cinta de Steven Soderbergh junto a Zöe Kravitz. (vídeo) .- París (Francia).- Ambiente previo y ruedas de prensa tras el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, que tendrá lugar en el estadio Parque de los Príncipes de París. (vídeo) cdp/aca/EFETV