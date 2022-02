Martes, 15 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

============== UCRANIA CRISIS ============== EE.UU. EEUU no ve "ninguna señal tangible de desescalada" por parte de Rusia Washington El Gobierno de Estados Unidos aseguró hoy que no ha visto "ninguna señal tangible" de desescalada por parte de Moscú en medio de las crecientes tensiones por la concentración de tropas en la frontera con Ucrania y el temor a una nueva invasión rusa. "No hemos visto ninguna señal tangible, real de desescalada (...) Necesitamos que haya desescalada para que avance la diplomacia", remarcó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, en rueda de prensa. Poco antes, Washington anunció que inició el proceso para "reubicar temporalmente" su embajada en Ucrania, que cesará sus operaciones en la capital, Kiev, y se trasladará a la mayor ciudad del oeste del país, Lviv, cerca de la frontera con Polonia, "por prudencia". El portavoz del Pentágono, John Kirby, indicó por otra parte, que Rusia todavía no ha adoptado una decisión final sobre si atacar o no Ucrania, pese a las informaciones de que la agresión podría producirse esta semana. ONU Guterres dice que una guerra en Ucrania sería desastrosa y se ofrece a mediar Naciones Unidas El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este lunes que una guerra en Ucrania sería "desastrosa" y dijo que ofreció sus buenos oficios para buscar una solución diplomática a las actuales tensiones."Estoy profundamente preocupado por el aumento de las tensiones y las especulaciones sobre un posible conflicto militar en Europa. El precio en sufrimiento humano, destrucción y daño a la seguridad europea y global es demasiado alto como para contemplarlo", aseguró Guterres en declaraciones a los periodistas. Según el jefe de Naciones Unidas, no se debe "aceptar ni siquiera la posibilidad de un enfrentamiento tan desastroso". Guterres mantuvo una entrevista virtual con Lavrov, que duró algo más de veinte minutos y en la que también se abordaron otras cuestiones. Posteriormente telefoneó a Kuleba, según dijo a los periodistas su portavoz, Stéphane Dujarric. RUSIA Rusia dice que aún hay espacio para la diplomacia en su pulso con Occidente Moscú Rusia aseguró hoy que aún hay posibilidades para la diplomacia en su pulso con Occidente sobre las garantías de seguridad que exige para evitar el acercamiento a sus fronteras de la OTAN, en una posible señal de su disposición a una desescalada en torno a Ucrania. En una reunión en el Kremlin, a una pregunta directa del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre si había posibilidades de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN sobre asuntos clave para la seguridad del país, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, contestó afirmativamente. UCRANIA Zelenski promete a Scholz ley sobre estatus de Donbás en aras de desescalada Kiev Ucrania se comprometió hoy a presentar proyectos de ley sobre el estatus especial del Donbás y elecciones locales en las áreas controladas por los separatistas prorrusos en el este del país, en un intento de rebajar las tensiones con Rusia, que han ido en aumento cada día en las últimas semanas. "El presidente (Volodímir) Zelenski me aseguró que Ucrania presentará proyectos de ley sobre el estatus especial (del Donbás) y las elecciones locales para su debate" en el Formato de Normandía, dijo el canciller alemán, Olaf Scholz, en una rueda de prensa tras reunirse con el mandatario ucraniano. BIELORRUSIA Lukashenko dice que decidirá pronto con Putin cuándo retirar las tropas rusas Moscú El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que decidirá pronto con el mandatario ruso, Vladímir Putin, cuándo retirar las tropas rusas de la frontera con Ucrania, pero reiteró que esto sucederá solo una vez hayan finalizado los ejercicios militares conjuntos el próximo día 20. "Miren lo que están haciendo los estadounidenses, están trasladando miles de (soldados) a nuestra frontera, directamente a Polonia, a los Estados Bálticos. Los británicos y otros países europeos traen Fuerzas Armadas y la pregunta razonable es: ¿cuándo las retirarán ustedes?", afirmó Lukashenko. EEUU EEUU pide a sus ciudadanos que abandonen Bielorrusia "inmediatamente" Nueva York El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió este lunes a los ciudadanos estadounidenses en Bielorrusia, fronterizo con Ucrania, que abandonen el país "inmediatamente" debido al riesgo de detenciones y a una gran presencia militar junto a la frontera ucraniana. _____________________________ IRÁN NUCLEAR UE Borrell cree que el acuerdo nuclear iraní está "a la vista" Bruselas El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell se mostró convencido este lunes de que está "a la vista" el acuerdo en las negociaciones que llevan a cabo Irán y varias potencias occidentales para intentar mantener el acuerdo por el que Teherán se comprometió a renunciar al arma atómica, y pidió a las partes un "último esfuerzo". "Creo firmemente que un acuerdo está a la vista. Ha llegado el momento de hacer un último esfuerzo y alcanzar un compromiso", dijo Borrell, quien es el coordinador de las negociaciones para tratar de salvar este acuerdo conocido con las siglas JCPOA. El jefe de la diplomacia europea hizo estas afirmaciones en su cuenta oficial en la red social Twitter tras mantener una "otra importante llamada con el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian". CANADÁ PROTESTAS Trudeau invoca poderes de emergencia para controlar las protestas en Canadá Ottawa El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció este lunes que invocó el uso de poderes especiales de emergencia para controlar las protestas que camioneros y grupos antivacunas protagonizan desde hace más de dos semanas en varios puntos del país. Trudeau dijo en una intervención televisada que tomó la decisión porque "es evidente" que las autoridades locales están teniendo problemas para hacer cumplir la ley, tras semanas de protestas y bloqueos de cruces fronterizos. La última vez que un Gobierno canadiense invocó el uso de poderes de emergencia fue en 1970 cuando el entonces primer ministro, Pierre Trudeau, padre del actual gobernante, hizo uso de la Ley de Medidas de Guerra para combatir al Frente de Liberación de Quebec (FLQ), un grupo terrorista que secuestró al viceprimer ministro de Quebec y a un diplomático británico. CUBA JUICIOS Primer fallo por sedición tras el 11J en Cuba, con penas de hasta 20 años La Habana La Justicia cubana condenó este lunes por sedición a 20 manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio -entre ellos cinco menores de edad- a entre cinco años de limitación de libertad y 20 años de cárcel, informaron activistas. Este fallo del Tribunal Provincial de Holguín (oriente) es, según explicó a Efe la activista de Justicia 11J Salomé García Bacallao, la primera sentencia conjunta por el delito de sedición que se dicta en el país a raíz de las manifestaciones del pasado julio. MÉXICO ENERGÍA López Obrador redobla sus ataques contra el sector eléctrico privado Ciudad de México La próxima discusión en el Legislativo mexicano de la polémica reforma eléctrica ha endurecido el mensaje oficialista contra las empresas energéticas privadas en medio de una guerra de cifras y señalamientos que tiñen de incertidumbre el sector. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aprovechado la visibilidad de sus conferencias diarias para acusar a las eléctricas privadas de "saquear" el país y de ser corruptas, aunque sin especificar estos hipotéticos casos. VATICANO JUSTICIA El papa reforma la Doctrina de la Fe para agilizar los juicios por abusos Ciudad del Vaticano El papa Francisco ha dispuesto una reforma de la poderosa Congregación para la Doctrina de la Fe para, entre otras cosas, agilizar los procesos acerca de temas disciplinarios, como los casos de abusos que arrollan a la Iglesia. El pontífice ha redactado el "motu proprio" (documento papal) "Fidem servare" (Servir fielmente) para modificar la estructura interna de esta Congregación que se encarga de velar por la fe y que actualmente está en manos del jesuita español Luis Ladaria Ferrer, su prefecto. ESPAÑA ELECCIONES La ultraderecha puede entrar por primera vez a un gobierno regional en España Madrid Las elecciones en la región de Castilla y León han abierto la posibilidad de que por primera vez en España la extrema derecha entre en un gobierno regional, en unos comicios vistos como un adelanto de lo puede suceder en el conjunto del país en próximas citas electorales. Los ultraderechistas de Vox, que son la tercera fuerza en el Congreso o Cámara baja del Parlamento español, han triplicado los votos obtenidos respecto a las anteriores elecciones en esta región, la más extensa de España aunque una de las menos pobladas. EEUU MÉXICO EEUU y México acuerdan acelerar obras de nuevo cruce fronterizo para 2023 San Diego (EE.UU.) El embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, y funcionarios de ambos lados de la frontera se comprometieron este lunes en California a acelerar para 2023 el fin de las obras de un nuevo cruce fronterizo de peaje que busca descongestionar el tráfico de vehículos y peatones. "El proyecto de Otay Este" o garita de Otay 2, como se le llama popularmente, "se ha esperado por generaciones", manifestó a la prensa la vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, al cabo de una cumbre binacional en la que discutieron los avances de la obra. COLOMBIA ECONOMÍA Duque anuncia hito de crecimiento de economía colombiana de 10,2 % en 2021 Bruselas El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este lunes que la economía de su país avanzó por encima del 10,2 % en 2021, lo que supuso "el mayor crecimiento económico" en la historia republicana del país. "Quiero expresar esto desde Bruselas para el pueblo colombiano, que en el año 2021 la economía colombiana creció por encima del 10,2 %, y esto quiere decir que hemos alcanzado el mayor crecimiento económico en nuestra historia republicana", señaló Duque a la prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la sede de esa institución. CINE BERLINALE La Improvisación del argentino Solnicki llega con su quinto largo a Berlinale Berlín La improvisación del argentino Gastón Solnicki llega por primera vez a la Berlinale con su quinto largometraje, "A Little Love Package", ambientado en Viena en el fin de una era, y rodado durante la pandemia, quizás el comienzo de otra, con dos mujeres con caracteres muy distintos como protagonistas. Es una película hecha sin guion, "realmente improvisada y espontánea", tanto en los diálogos, como en la forma, la estructura narrativa y la producción, explica Solnicki en entrevista con Efe. SENEGAL REBELDES Liberados siete soldados de Senegal tras ser capturados por fuerzas rebeldes Dakar Siete militares senegaleses capturados el pasado mes por fuerzas rebeldes de la región de Casamance (sur de Senegal) fueron puestos en libertad este lunes, confirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Los militares fueron liberados en una zona próxima a la aldea de Bajagar, en la vecina Gambia, de donde partieron en vehículos de la Cruz Roja, que facilitó el traslado como actor humanitario neutral. IVAN REITMAN Fallece Ivan Reitman, director de "Ghostbusters" ("Cazafantasmas") Los Ángeles (EEUU) El director y productor de cine Ivan Reitman, quien dirigió la popular película "Cazafantasmas" (Ghostbusters) ha fallecido a los 75 años en California, informaron este lunes medios locales. El también productor de "Animal House" murió "mientras dormía" en la noche del pasado sábado en su casa de Montecito, en el estado de California, según sus familiares. ============ CORONAVIRUS ============ ISRAEL La pandemia impulsa la emigración de judíos latinoamericanos a Israel Jerusalén El restaurante de tacos de Luis Cruz, mexicano convertido al judaísmo que echó raíces en Israel, es un pellizco de Latinoamérica entre los aficionados a la comida mexicana en Jerusalén, pero también un exponente de la creciente presencia de judíos latinoamericanos en el país, al que cada vez emigran más. Entre quesadillas, tequila o salsa picante, el español con acentos muy variados es a menudo el idioma más escuchado en el local de Cruz, siempre concurrido y en el centro de la Ciudad Santa, donde los camareros y cocineros son casi todos israelíes latinoamericanos. ÁFRICA Dos años de pandemia de covid-19 en África con avances pero escasa vacunación Nairobi África cumplió hoy dos años desde que detectó su primer caso de covid-19, periodo en el que ha logrado avances en la lucha contra la pandemia, si bien poco más del 11 % de la población ha recibido la pauta completa de vacunación, según informó este lunes la Organización Mundial del la Salud (OMS). Tras confirmarse el primer contagio continental el 14 de febrero de 2020 en Egipto, los 55 países miembros de la Unión Africana han registrado algo más de once millones de casos (en torno al 3 % de total mundial), de los que unos 244.000 desembocaron en muertes. OMS OMS: La oportunidad de acabar con la pandemia en 2022 puede perderse Ginebra La posibilidad de que la pandemia de COVID-19 esté bajo control en 2022 sigue estando ahí, pero el mundo "corre un creciente riesgo de desperdiciarla", advirtió hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. En un mensaje para el Encuentro de Acción Global contra la COVID-19 auspiciado por Estados Unidos, Tedros alertó de que el alto número de casos leves de la enfermedad en países con altas tasas de vacunación "está impulsando la falsa narrativa de que la pandemia ha terminado". PROTESTAS Manifestantes antirrestricciones fracasan en su intento de paralizar Bruselas Bruselas La protesta contra las restricciones sanitarias autodenominada "convoy de la libertad", que prendía paralizar Bruselas en un intento de trasladar a Europa un movimiento que bloquea Ottawa (Canadá), se saldó con ligeras perturbaciones de tráfico y un notable fracaso de organización y participación. Varios cientos de manifestantes, según los medios locales, generaron este lunes perturbaciones menores en el tráfico en la capital belga, bajo la estrecha vigilancia de un millar de efectivos de policía que ya el domingo por la noche controlaban las entradas estratégicas de la ciudad. ______________________________ ÓSCAR Los Óscar entregarán un premio a la película más votada en Twitter Los Ángeles (EE.UU.) Por primera vez en la historia, los Óscar abrirán su votación al público y reconocerán a la película más votada en Twitter, anunció este lunes la Academia de Hollywood. Desde hoy y hasta el próximo 3 de marzo, los internautas podrán elegir su película favorita mediante la etiqueta #OscarsFanFavorite y también seleccionar la escena con la que más disfrutaron este año bajo el lema #OscarsCheerMoment. Los mejores mensajes se incluirán en la retransmisión de la gala, el próximo 27 de marzo y, además, la Academia sorteará entre todos los participantes tres viajes a la ceremonia del año que viene, donde los ganadores podrán presentar uno de los premios. EFE cd.gcf