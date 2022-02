Marte, 15 de febrero de 2022

UCRANIA CRISIS ----------------- Moscú.- El canciller alemán, Olaf Scholz, se reúne con el presidente ruso, Vladímir Putin, para abordar la tensión militar con Ucrania y las negociaciones de seguridad en Europa. (vídeo) Kiev.- Seguimiento de la crisis en Ucrania, donde las autoridades llaman a la calma a pesar de las advertencias de EEUU sobre una inminente invasión militar desde Rusia. Washington.- EEUU no para de alertar de un ataque inminente esta semana de Rusia sobre Ucrania, pese a que se han redoblado los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada militar. Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de ministros aliados de Defensa en Bruselas del 16 y 17 de febrero, en plena tensión con Rusia por su concentración militar junto a Ucrania. (vídeo) Estrasburgo (Francia).- El presidente de Colombia, Iván Duque, pronuncia un discurso en el pleno del Parlamento Europeo, donde se reunirá también con su presidenta, Roberta Metsola, y con europarlamentarios. (foto)(vídeo) Bruselas.- La Comisión europea adopta este martes un paquete de iniciativas relacionadas con la gestión y protección de las constelaciones de satélites y en el ámbito de la Defensa. Buenos Aires.- El presidente argentino, Alberto Fernández, debe declarar como testigo ante el tribunal que juzga a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por presunta corrupción en la adjudicación de obra pública. Managua.- Comienza el juicio a puerta cerrada contra tres de los líderes opositores a los que el régimen acusa de conspiración y que aspiraron a ser candidatos a la Presidencia en los comicios generales de noviembre pasado, en las que Daniel Ortega fue reelegido por cuarta vez. Ottawa.- Las autoridades de Canadá buscan la manera de desmantelar las protestas de camioneros antivacunas en Ottawa y otras partes de Canadá, que han entrado ya en su tercera semana. (foto) (vídeo) Ciudad de México.- México batalla para acabar con la cuarta ola de covid cuando se cumple el primer aniversario del comienzo de la vacunación masiva, un plan de inmunización que ha llevado al 89 % de la población adulta a recibir al menos una dosis en la quinta nación del mundo con más muertos por coronavirus. (vídeo)(foto) Santiago de Chile.- El proceso constituyente chileno vive este martes otro de sus hitos clave con la celebración de la primera sesión plenaria, que reunirá a los 155 miembros de la asamblea e iniciará la votación de los artículos del texto de la nueva Carta Magna.(foto) Manama.- El primer ministro israelí, Naftali Benet, acude a Baréin en la primera visita oficial de un jefe de Gobierno israelí al país árabe, después de que oficializaran sus relaciones diplomáticas en septiembre de 2020 en el marco de un acuerdo junto a Emiratos Árabes Unidos (EAU). Lima (Perú).- Un mes después del desastre ambiental que sufrieron las costas de Lima tras el derrame de crudo desde la refinería La Pampilla, aún se investigan las causas del accidente, mientras que la española Repsol continúa con trabajos de limpieza que el gobierno peruano aún considera insuficientes. (vídeo) Lima.- La tensión política se mantiene en Perú después de que el Gobierno denunciara que un sector de la oposición busca destituir al presidente Pedro Castillo para ejercer todo el poder desde el Congreso. (video) San José.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia por la desaparición forzada del activista social, líder sindical y militante del partido de izquierda PCC-ML, Pedro Julio Movilla, ocurrida el 13 de mayo de 1993. (vídeo) Lima.- Hace treinta años, un 15 de febrero de 1992, un comando de Sendero Luminoso asesinó a balazos y dinamitó el cuerpo de la dirigente social María Elena Moyano, la "madre coraje" de Perú. (vídeo)(foto) Washington.- El Banco Mundial (BM) publica su informe anual sobre desarrollo global, que en esta edición lleva por título "Finanzas para una Recuperación Equitativa" Madrid.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato definitivo del índice de precios de consumo (IPC) de enero, tras adelantar que la inflación se moderó el mes pasado al 6 % interanual por la bajada del precio de la electricidad. Madrid.- El INE publica datos sobre compraventa de viviendas en 2021, que podría cerrar en torno a un 20 % por encima del nivel prepandemia y en su cifra más alta en 14 años. Madrid.- Los Registradores publican su Estadística del Procedimiento Concursal, antes realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre la evolución de los concursos de acreedores en el cuarto trimestre de 2021. Buenos Aires.- Argentina difunde el índice de precios al consumidor de enero pasado, después de haber culminado el 2021 con una inflación del 50,9 %. Bogotá.- El Gobierno colombiano divulga el resultado del PIB del cuarto trimestre y el conjunto de 2021, que se espera muestre un crecimiento cercano al 10 %. Madrid.- El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la nueva Ley del Cine que revisará el texto actualmente en vigor, de 2007, y que incluye, entre sus novedades, la creación de un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual o la equiparación de cine y series en términos de ayudas.(foto) (vídeo) (audio) (vivo) Madrid.- El Museo del Prado presenta el nuevo diseño de las salas dedicadas a Goya y una exposición de los bocetos del pintor aragonés, preparatorios del cuadro para San Francisco el Grande en Madrid.(foto) (vídeo) Berlín.- La sección a competición de la 72 edición de la Berlinale entra en su recta final con la película española "Alcarràs", de Carla Simón, que comparte jornada con "Leonora", de Paolo Taviani.(foto) (vídeo) (audio) Roma.- La travesía del héroe Eneas, tras huir de una Troya en llamas hasta llegar a la futura Roma, ha sido certificada como itinerario cultural por el Consejo de Europa, una mención que reconoce "el prestigio" de una ruta que quiere conectar a los ciudadanos, y no solo europeos, con "las raíces y los valores mediterráneos". (vídeo) Madrid.- La artista Marina Abramovic, última premio Princesa de Asturias de las Artes, trae a Madrid "Portrait as Biography", su primera exposición en España en los últimos diez años, que reúne obras antiguas y actuales. Los Ángeles (EE.UU.).- "El príncipe de Bel-Air" vuelve a la pequeña pantalla casi 26 años después. Productores, guionistas y los nuevos protagonistas hablan sobre la "responsabilidad" de versionar la exitosa serie ahora convertida en drama. (vídeo).EFE int/amd/gcf