Macron y Biden piden ser prudentes y comprobar el fin de las maniobras rusas

París, 15 feb Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Estados Unidos, Joe Biden, coincidieron este martes en que el anuncio del repliegue de algunas unidades rusas de la frontera con Ucrania es una señal alentadora, pero apuntaron que se debe verificar y hay que ser prudentes. La conversación entre Macron y Biden, la cuarta que mantienen en torno a la crisis entre Rusia y Ucrania, sirvió para constatar su opinión de que hay que "tomar nota de esas medidas", "evaluar la calidad de ese anuncio" y "comprobar su alcance y significado", indicaron fuentes del Elíseo. Fue el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien habló este martes del repliegue de algunas unidades rusas de la frontera con Ucrania, pero matizó que no es una reacción a la "histeria" de Occidente, sino que estaba programado. "Buscamos una salida a la crisis y para ello hay que comenzar en alguna parte. Un buen comienzo es la reducción del dispositivo militar. No extraemos más conclusiones. Hay que construir la salida de la crisis a medida que avanzan las cosas", indicaron las fuentes francesas. Subrayaron que se deben comprobar las intenciones del mandatario ruso, Vladímir Putin, porque "todavía pueden pasar muchas cosas", hace falta vigilancia y una apuesta por la diplomacia. Aunque hay imágenes del repliegue, Rusia sigue efectuando "maniobras aéreas, navales y terrestres de amplitud", por lo que las operaciones rusas "no han terminado", puntualizaron. "Todo es muy frágil, hay que ser prudentes", recalcaron las fuentes, que insistieron en que el objetivo es obtener el fin de las maniobras rusas, impulsar "con determinación la negociación en el marco del formato de Normandía" y abrir a otros socios una discusión más amplia en torno a la seguridad en Europa. En esa línea, Macron mantendrá este miércoles una conversación con el presidente chino, Xi Jinping, ya que su país es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU "y tiene una responsabilidad particular en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional". El desafío actual, según el Elíseo, es evaluar la calidad de los anuncios rusos sobre el fin de un cierto número de maniobras militares y "no tomarse nada a la ligera" porque el dispositivo ruso "sigue siendo muy impresionante". "Antes de volver a una especie de normalidad pueden pasar muchas cosas", añadió la presidencia francesa, que incidió en la importancia de intensificar el trabajo diplomático, que ha llevado a Macron a hablar o reunirse estos últimos días con Putin o con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE mgr/ac/ie