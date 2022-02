Los ríos se calientan y amenazan incluso a la producción nuclear en Suiza

Ginebra, 15 feb Un estudio científico ha revelado que la temperatura de los ríos en Suiza está aumentando a un ritmo similar al marcado por el calentamiento global, algo que no sólo amenaza a los ecosistemas del país alpino sino que podría limitar la producción de energía hidroeléctrica y nuclear, necesitada de estas aguas. Son las principales conclusiones de un estudio publicado hoy por la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), que indica que los cursos fluviales han aumentado una media de 0,33 grados por década desde 1980, un ritmo que además se está acelerando (0,37 grados entre 1999 y 2019). Este calentamiento ya ha producido graves consecuencias: en 2018, la central nuclear suiza de Mühleberg tuvo que reducir su producción en verano, ya que la temperatura del cercano río Aar, cuyas aguas se utilizan para enfriar las instalaciones, era demasiado alta para los estándares de seguridad. Ese mismo año se tuvieron que reubicar poblaciones de peces de arroyos de montaña, cuya vida estaba en peligro por el aumento de temperaturas y la falta de agua, entre otros factores. "La gente cree que uno o dos grados de más no cambian nada, pero en realidad los ecosistemas no son lo suficientemente resilientes como para superar ciertos umbrales de temperatura varias veces al año, en especial durante el verano", destacó el experto Adrien Michel, del Laboratorio CRYOS de EPFL, quien dirigió el estudio. La investigación, en la que también participó el federal Instituto para el Estudio de la Nieve y las Avalanchas, alerta sobre una pérdida del equilibrio de los ecosistemas alpinos, en los que el fundido de los glaciares permitía a los ríos conservar una temperatura relativamente baja todo el año, algo que ya no sucede debido a la mayor frecuencia de las olas de calor estivales. Analizando la evolución de los ríos suizos entre 1979 y la actualidad, los científicos también han detectado una reducción promedio del caudal del 3 % por década en 40 años, un porcentaje que aumenta al 10 % si se toman en consideración sólo las dos últimas décadas. Con menos agua y si muchos glaciares alpinos desaparecen, como advierten otros estudios científicos suizos, los ríos se calentarán aún más rápidamente, lo que pone aún más en peligro el ecosistema alpino, advierte EPFL.