Los Nets renacen tras 11 derrotas, los Warriors tropiezan, y los Bulls y los Jazz no aflojan

Redacción Deportes (EE.UU.), 14 feb Los Brooklyn Nets rompieron su terrible racha de once derrotas seguidas en una jornada en la que los Golden State Warriors sucumbieron ante Los Angeles Clippers, mientras que Chicago Bulls y Utah Jazz mantuvieron su tendencia ascendente. NETS 109 - KINGS 85 A la duodécima fue la vencida. Tras once derrotas consecutivas que llenaron de dudas el proyecto de Brooklyn, los Nets ganaron por fin de nuevo y lo hicieron apoyándose en el debut de dos de sus nuevos fichajes: Seth Curry (23 puntos y 7 rebotes) y Andre Drummond (11 puntos y 9 rebotes). Ben Simmons, la pieza maestra en el intercambio con los Philadelphia 76ers de James Harden, se dejó ver en el banquillo de los Nets pero no jugó. De'Aaron Fox (26 puntos) fue el mejor de unos Kings con el punto de mira desviado (34,4 % en tiros de campo, 25,7 % en triples). CLIPPERS 109 - WARRIORS 104 Stephen Curry metió 16 puntos en el primer cuarto y acabó el partido con 33 puntos y 8 triples, pero el base de los Golden State Warriors se quedó demasiado solo ante la exhibición de esfuerzo colectivo y de corazón en cada jugada de Los Angeles Clippers. Terance Mann (25 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias), Reggie Jackson (19 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias) e Ivica Zubac (18 puntos y 8 rebotes) fueron los más destacados de unos Clippers que anotaron el 56,% de sus tiros y que fundieron a los de Steve Kerr en el tercer cuarto (33-19). BULLS 120 - SPURS 109 DeMar DeRozan sumó su sexto partido seguido con al menos 35 puntos, un momento muy dulce del escolta que los Chicago Bulls han aprovechado para sumar cuatro victorias seguidas. DeRozan consiguió en esta ocasión 40 puntos y 7 asistencias frente a sus excompañeros de San Antonio mientras que Dejounte Murray, con 19 puntos y 11 asistencias, encabezó a unos Spurs ruinosos en el rebote (33 frente a 53 de los Bulls). JAZZ 135 - ROCKETS 101 Los Utah Jazz siguen corrigiendo los pecados de su enero infernal (4-12) y esta noche consiguieron su sexta victoria seguida aplastando a unos Houston Rockets a los que ya ganaban de 31 puntos en el segundo cuarto. Rudy Gobert regresó en los Jazz tras tres semanas fuera de competición (14 puntos y 7 rebotes) y el español Juancho Hernangómez jugó 4 minutos en los que consiguió 3 puntos. Donovan Mitchell (30 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) fue uno de los siete jugadores de los Jazz por encima de los 10 puntos en tanto que Kenyon Martin Jr. (16 puntos) fue el máximo anotador de estos Rockets colistas del Oeste y que han perdido sus últimos cinco encuentros. BUCKS 107 - BLAZERS 122 Anfernee Simons, con 31 puntos y 7 triples, impulsó a los Portland Trail Blazers y amargó el buen debut con los Milwaukee Bucks del español Serge Ibaka, que logró 6 puntos, 7 rebotes, un robo y un tapón en 31 minutos como titular. Sin Giannis Antetokounmpo por molestias en el tobillo, los Bucks, que solo metieron el 31,7 % de sus tiros, tuvieron en Jrue Holiday a su principal anotador (23 puntos y 6 asistencias). NUGGETS 121 - MAGIC 111 Los Denver Nuggets dominaban a los Orlando Magic de 22 puntos en el segundo cuarto pero tuvieron que sudar hasta el final para llevarse la victoria gracias a Nikola Jokic (26 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias). El novato Franz Wagner (26 puntos y 8 rebotes) destacó en los Magic mientras que el argentino Facundo Campazzo consiguió 5 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias en 19 minutos para los Nuggets. KNICKS 123 - THUNDER 127 Un triple-doble del novato Josh Giddey (28 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias) permitió a los Oklahoma City Thunder ganar en la prórroga y a domicilio a unos New York Knicks demasiado acostumbrados esta temporada a los fracasos y las decepciones. El triple-doble de Julius Randle (30 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias) no sirvió de nada en unos Knicks que pudieron haber evitado la prórroga si el propio Randle hubiera metido un tiro ganador sobre la bocina. PELICANS 120 - RAPTORS 90 Los New Orleans Pelicans destrozaron a unos Toronto Raptors irreconocibles (23,5 % de acierto en triples) con CJ McCollum al frente de un espléndido ataque (58,4 % en tiros, seis jugadores por encima de los 10 puntos). Fred VanVleet (20 puntos) tiró de unos Raptors que, de principio a fin, fueron a remolque de los Pelicans. El español Willy Hernangómez sumó 2 puntos, 3 rebotes y un tapón en 7 minutos con los Pelicans. WIZARDS 103 - PISTONS 94 Ocho derrotas seguidas llevan los Detroit Pistons, el equipo con el peor balance de la liga y que esta noche cayó a domicilio ante unos Washington Wizards necesitados de buenas noticias (3 victorias en sus últimos 10 partidos). Kyle Kuzma (23 puntos y 7 rebotes) y Saddiq Bey (24 puntos) fueron los máximos anotadores de Wizards y Pistons, respectivamente. El brasileño Raul Neto consiguió 11 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 4 robos en 28 minutos con los de Washington. CONFERENCIA ESTE: 1.- Miami Heat (37-20) 2.- Chicago Bulls (37-21) 3.- Cleveland Cavaliers (35-22) 4.- Philadelphia 76ers (34-22) 5.- Milwaukee Bucks (35-23) 6.- Boston Celtics (33-25) 7.- Toronto Raptors (31-25) 8.- Brooklyn Nets (30-27) 9.- Charlotte Hornets (29-29) 10.- Atlanta Hawks (26-30) 11.- Washington Wizards (26-30) 12.- New York Knicks (25-33) 13.- Indiana Pacers (19-39) 14.- Orlando Magic (13-46) 15.- Detroit Pistons (12-45) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (46-10) 2.- Golden State Warriors (42-16) 3.- Memphis Grizzlies (40-18) 4.- Utah Jazz (36-21) 5.- Dallas Mavericks (33-24) 6.- Denver Nuggets (32-25) 7.- Minnesota Timberwolves (30-27) 8.- Los Angeles Clippers (29-30) 9.- Los Angeles Lakers (26-31) 10.- Portland Trail Blazers (24-34) 11.- New Orleans Pelicans (23-34) 12.- San Antonio Spurs (22-36) 13.- Sacramento Kings (22-37) 14.- Oklahoma City Thunder (18-39) 15.- Houston Rockets (15-41) PRÓXIMOS JORNADA (martes 15 de febrero) Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers Miami Heat - Dallas Mavericks Philadelphia 76ers - Boston Celtics Milwaukee Bucks - Indiana Pacers Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies Phoenix Suns - Los Angeles Clippers.