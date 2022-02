López Obrador pide a ente de transparencia indagar a periodista Loret de Mola

Ciudad de México, 15 feb El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, exigió este martes al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) que revele los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, quien exhibió un presunto conflicto de interés de su hijo. López Obrador leyó en su conferencia matutina una carta que mandó al INAI, organismo autónomo del Gobierno, para que indague a Loret de Mola con datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). "Como ciudadano y presidente de la república, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares", indicó en su misiva. El mandatario argumentó que el INAI debe investigar la "documentación que personas anónimas hicieron llegar a la oficina de atención ciudadana de la Presidencia" que muestran que Loret de Mola supuestamente gana 35 millones de pesos al año (cerca de 1,7 millones de dólares). López Obrador exhibió el viernes por primera vez estos presuntos ingresos tras la polémica generada porque el medio Latinus, de Loret de Mola, reveló que uno de los hijos del presidente, José Ramón López Beltrán, vivió en una casa en Houston, Texas (EE.UU.), de un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex). "También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola", mencionó en su carta. Aunque la función del INAI es exigir a las dependencias públicas y servidores públicos que transparenten el uso de recursos del erario y datos de interés, el mantatario argumentó que Loret de Mola se ha dedicado a "calumniarlo" para "afectar su autoridad moral" y al Gobierno. “No es ético ni honesto usar fondos privados obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores”, alegó en su texto. Además, justificó que detrás del comunicador hay intereses que se han beneficiado "del periodo neoliberal". “Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento”, indicó. El mandatario ha negado que exista un conflicto de interés de su hijo, pero no ha desmentido los datos de la investigación periodística, que en enero reveló que vivió en 2019 en la casa de un ejecutivo de Baker Hughes, que ese mismo año amplió un contrato con Pemex. EFE ppc/esc/eat (foto)(video)