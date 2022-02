Lavrov: el repliegue de tropas rusas no responde a la "histeria" de Occidente

Moscú, 15 feb El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró este martes que el repliegue de algunas unidades rusas de la frontera con Ucrania no se debe a la "histeria" de Occidente, ya que estaba programado. "Lo hacemos independientemente de lo que otros piensan e independientemente del 'terrorismo informativo' que se está produciendo", dijo Lavrov en alusión a las informaciones en medios occidentales sobre una pronta invasión rusa de Ucrania, incluso esta misma semana. Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de turno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el ministro de Exteriores polaco, Zbigniew Rau, Lavrov subrayó que Rusia está en su derecho de comenzar y terminar ejercicios militares en su propio territorio de acuerdo con sus planes. Rusia anunció hoy el comienzo del retorno a sus cuarteles permanentes de las unidades que ya concluyeron sus ejercicios en las circunscripciones militares Oeste y Sur, ambas limítrofes con Ucrania. "Las unidades de las circunscripciones militares Oeste y Sur que cumplieron sus misiones ya empezaron a montar en trenes y camiones, y hoy se dirigirán a sus guarniciones", declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Rusia "continúan actividades de envergadura para la preparación de las tropas, en las que participan prácticamente todas las circunscripciones militares, las flotas y las unidades aerotransportadas". El portavoz recordó que efectivos de la circunscripción militar Este y fuerzas aerotransportadas participan en los ejercicios "Determinación aliada-2022", que tienen lugar en Bielorrusia y cuya conclusión está prevista para el próximo día 20. También el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó hoy el inicio de la retirada de algunas unidades rusas de la frontera con Ucrania al señalar, que "no es ninguna novedad". "Rusia ha realizado y continuará realizando ejercicios en todo su territorio. Se trata de un proceso continuo, como en todos los países del mundo", dijo Peskov a los periodistas. Al ser preguntado sobre si la retirada de las tropas que participaban en ejercicios significa una desescalada del conflicto con Ucrania, Peskov insistió en que Moscú siempre ha dicho que las tropas regresarían a sus bases una vez que acaben las tareas encomendadas. "Siempre hemos dicho que una vez terminados los ejercicios (...) las tropas regresarían a sus lugares de despliegue permanente. Esto también está sucediendo ahora. Aquí no hay ninguna novedad. Es un proceso normal", apuntó. En cuanto a las vías para una desescalada en Ucrania, Lavrov insistió hoy en que esta pasa por el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk para el arreglo pacífico en el este del país. En ese sentido, agregó, lo importante es el establecimiento de un "diálogo directo" entre Kiev y las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. El jefe de la diplomacia rusa también se refirió a las voces que llaman a Ucrania a renunciar a sus aspiraciones de ingreso en la OTAN para evitar una mayor confrontación con Rusia. "Hay gente sensata", dijo al respecto Lavrov, quien agregó que el rechazo de Kiev a sus planes de ingresar en la Alianza Atlántica sería "un alivio" para muchos en Europa. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que su país afronta presiones para renunciar a sus aspiraciones euroatlánticas, pero aseguró que Kiev sigue deseando ingresar en el bloque como una garantía de su seguridad e integridad territorial. EFE aj/cae/jgb (foto)