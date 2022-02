La temporada final de "Better Call Saul", el 19 de abril en Movistar Plus+

Madrid, 15 feb La sexta y última temporada de "Better Call Saul" llegará el próximo 19 de abril a la plataforma Movistar Plus+, donde cada martes se estrenará un nuevo episodio hasta completar los siete que componen la primera parte. La temporada será dividida en dos entregas y los seis capítulos restantes llegarán a partir de julio. Además, el resto de episodios, al igual que la quinta temporada, quedarán disponibles en el servicio bajo demanda, según ha informado Movistar Plus+ en un comunicado. En esta nueva temporada, el protagonista, Bob Odenkirk (Saul Goodman) seguirá acompañado de Giancarlo Esposito (Gus Fring), Jonathan Banks (Mike Ehrmatraut) o Rhea Seehorn (Kim Wexler). El argumento se centrará en la conclusión de la transformación de Jimmy McGill en el abogado sin escrúpulos Saul Goodman y en su intento de desaparecer del radar de Lalo, precisa la nota. Los nuevos episodios también explorarán en qué punto queda su relación con Kim, quien afronta su propia crisis existencial tras abandonar el bufete y seguir a Jimmy en su particular odisea. Mientas tanto, Mike, Gus, Varga y Lalo siguen sumergidos en su letal juego del gato y el ratón.