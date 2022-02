La retirada de tropas rusas es una señal positiva si se confirma, dice París

París, 15 feb Francia considera que la retirada de tropas rusas de la frontera con Ucrania es una señal positiva que, si se confirma, daría la razón a los esfuerzos del presidente francés, Emmanuel Macron, para reanudar el diálogo con el presidente ruso, Vladímir Putin. Esta fue la primera reacción al anuncio de Moscú de una retirada de una parte de sus militares en la frontera ucraniana por parte del portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, que en una conferencia de prensa al final del Consejo de Ministros explicó que se está confirmando la realidad de esas informaciones. "Si se confirma, es evidentemente algo bueno, es una señal positiva, una señal de desescalada que pedimos desde hace semanas" y que "confirmaría que teníamos razón en reanudar el diálogo", comentó Attal refiriéndose al viaje de Macron la semana pasada a Moscú para entrevistarse con Putin. El portavoz insistió en mostrarse prudente porque, aunque el anuncio ruso "si se confirma va en buen sentido, es una etapa". Señaló que de la misma forma que en el pasado no reaccionaron de forma exagerada para dramatizar la situación, ahora no lo van a hacer para felicitarse en exceso. "Vamos a continuar en nuestra línea, que es la del rigor, y sobre todo la del diálogo", añadió antes de anticipar que Macron hablará de nuevo próximamente con el canciller alemán, Olaf Scholz, que se reúne este martes en Moscú con Putin. El presidente francés también hablará con otros jefes de Estado cuyos nombres no quiso dar Attal, quien únicamente precisó que había anulado una intervención que tenía esta tarde en París para tener la agenda despejada. EFE ac/rcf/ah