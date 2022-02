La India recomienda a sus ciudadanos en Ucrania que abandonen el país

Nueva Delhi, 15 feb El Gobierno de la India recomendó este martes a sus ciudadanos en Ucrania que salgan "temporalmente" del país, en medio de la incertidumbre por la tensión entre Moscú y Kiev y la posibilidad de un estallido del conflicto. "En vista de las incertidumbres de la situación actual en Ucrania, los ciudadanos indios, en particular los estudiantes cuya estadía no sea esencial, pueden considerar irse temporalmente", indicó en un comunicado la embajada de la India en Kiev. La embajada, que afirmó que continúa sus operaciones regulares, recomendó ademas a los ciudadanos indios "que eviten los viajes no esenciales hacia y dentro de Ucrania". Asimismo, solicitó a las personas que mantengan informadas a las autoridades consulares sobre su ubicación en Ucrania "para permitir que la embajada se comunique con ellos cuando sea necesario". La India no había efectuado hasta ahora advertencias de viajes a sus ciudadanos en Ucrania, ni el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, ha hecho comentarios sobre la creciente tensión entre Rusia y Ucrania. Las tensiones entre Kiev y Moscú han ido en aumento desde el pasado noviembre, después de que Rusia emplazara más de 100.000 tropas en las cercanías de la frontera ucraniana, lo cual disparó las alarmas en Ucrania y Occidente, que denunció los preparativos para una invasión. Estados Unidos insiste en que un ataque ruso a Ucrania puede ser "inminente", mientras que Rusia niega que planee una invasión y alega que tiene el derecho soberano a emplazar tropas en cualquier punto de su territorio. EFE igr/daa/jac