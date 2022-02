La Cachemira india acusa a Irán de ahogar su producción de manzanas

Shah Abbas Srinagar (India), 15 feb Los comerciantes y productores de manzanas en la Cachemira india han visto caer la demanda de esta fruta, una industria de unos 1.400 millones de dólares que sostiene en buena parte la economía de la disputada región, y culpan furiosos a Irán por supuestamente exportar ilegalmente este producto. La idílica región del Himalaya comparte una gran afinidad cultural con Irán, desde la cocina hasta el arte y la religión, hasta el punto de ser llamada con frecuencia el "pequeño Irán". Pero este vínculo, últimamente, se encuentra bajo presión. COMPETICIÓN DESLEAL Agricultores y comerciantes del disputado estado denuncian la invasión del mercado indio por una oleada de manzanas producidas en Irán, supuestamente gracias a la ventaja de estar libres de tasas. "Es una verdadera preocupación para nuestra forma de vida", dijo a Efe Fayaz Ahmad Malik, director de un mercado mayorista de fruta en el norte de Cachemira, el segundo más grande de Asia. Según los agricultores cachemires, el país del Golfo envía primero las manzanas a Afganistán, donde luego son exportadas como un producto de este país, beneficiándose así de la exención de impuestos del Acuerdo de Libre Comercio en el Sur de Asia (SAFTA). Debido a las sanciones estadounidenses, Irán no puede exportar sus productos a mercados clave como el europeo. "Hemos organizado varias manifestaciones últimamente, pero parece que nadie está listo para escucharnos", lamentó Malik, preocupado por el declive de un sector que da empleo a unos 2,3 millones de personas en la empobrecida región. El presidente de la Asociación de Productores y Comerciantes de Frutas del Valle de Cachemira, Bashir Ahmad Bashir, afirmó a Efe que la importación de manzanas iraníes ha obligado a los cachemires a reducir precios y vender con pérdidas. "No tenemos otra opción", dijo, "tenemos préstamos que pagar. Si la tendencia actual continúa, nuestra industria de la manzana se verá duramente golpeada". Bashir denunció que las autoridades han desoído sus preocupaciones. "Hemos escrito muchas cartas al Ministerio de Agricultura, pero no hemos recibido una respuesta", lamentó. COSECHA RÉCORD El agricultor Ghulam Rasool, del distrito sureño de Shopian, denunció a Efe que decenas de millones de rupias en manzanas se encuentran actualmente en cámaras frigoríficas en varias partes de la India por culpa del descenso de la demanda. Rasool calcula que hay unos 17,5 millones de cajas sin vender, cada una con entre cuatro y cinco kilos de manzanas, en Cachemira, y unos 11,5 millones en otras partes del país. "Se van a pudrir dentro de poco, y tenemos que pagar más si el producto se queda en las cámaras frigoríficas durante demasiado tiempo", lamentó. El también agricultor Irshad Ahmad afirmó que cada caja cuesta a los productores unas 700 rupias (unos 9,25 dólares) en total, incluyendo transporte y empaquetado, y lamentó que la estrategia de vender con pérdidas "causará estragos" a la economía cachemir. Este descenso en la demanda sucede después de que la Cachemira india registrase una abundante cosecha en la pasada temporada, unos 2,15 millones de toneladas métricas de manzanas frente al máximo de 1,8 millones habitual. UNA INDUSTRIA BAJO ESTRÉS La industria agrícola de la Cachemira india sufrió una importante crisis en 2019, cuando la única región mayoritariamente musulmana de la India sufrió durante meses un duro confinamiento y numerosas restricciones para evitar manifestaciones violentas después de que el Gobierno retirase su estatuto de semiautonomía. Estas restricciones fueron impuestas en agosto de 2019, hacia el inicio de la campaña de recolección de la fruta, y el sector continuó sufriendo debido a los parones impuestos por los confinamientos contra el coronavirus. La llegada de frutas iraníes al mercado es un motivo más de preocupación para una región que cuenta con escasos motores económicos, entre ellos el igualmente golpeado sector del turismo.EFE sa-ssk-daa/mt/ig (Recursos de archivo en la fototeca.com: Cod. 8011739101, 8011739095 y otros)