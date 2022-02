Kamila Valieva tenía múltiples sustancias en su cuerpo, según The New York Times

La patinadora artística rusa Kamila Valieva tenía tres sustancias diferentes utilizadas para tratar afecciones cardíacas en la muestra que desencadenó la tormenta de dopaje en los Juegos Olímpicos de Pkeín-2022, informó el martes The New York Times.

Valieva finalmente recibió autorización del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para continuar compitiendo en los Juegos de invierno a pesar de dar positivo a la sustancia prohibida trimetazidina tras una competencia en Rusia el 25 de diciembre pasado.

The New York Times informó que su muestra también contenía los medicamentos para el corazón hipoxeno y L-carnatina, que no están en la lista prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje.

El informe del diario señala que las revelaciones sobre las diferentes sustancias estaban contenidas en un documento presentado en la audiencia del TAS del domingo, que terminó con la controvertida decisión de permitir que Valieva siguiera compitiendo en los Juegos Olímpicos.

El miembro senior del Comité Olímpico Internacional (COI), Denis Oswald, dijo el martes a periodistas en Pekín que Valieva dijo en la audiencia del TAS que dio positivo debido a la "contaminación" de la medicina de su abuelo. Los medios rusos informaron que Valieva supuestamente bebió del mismo vaso que su abuelo, quien toma trimetazidina debido a una afección cardíaca.

El informe del Times añade que el abuelo de Valieva había proporcionado un mensaje de video pregrabado a una audiencia con funcionarios rusos antidopaje el 9 de febrero en el que dijo que usó trimetazidina para tratar "ataques". El abuelo de Valieva mostró un paquete del medicamento durante el mensaje.

La madre de la patinadora rusa de 15 años dijo en la misma audiencia que su hija tomó la sustancia hipoxeno debido a "variaciones" del corazón, según el Times y agregó que el abuelo de Valieva también acompañaba a la adolescente a practicar todos los días.

rcw/ma/cl