Investigan posibles sobornos de miles de euros del Benfica a un árbitro

Lisboa, 15 feb El exárbitro luso Bruno Paixão recibió miles de euros de una empresa que operaba como caja B del Benfica, lo que podría llevar a una caída de división en la Liga, según difundieron medios lusos, mientras que desde el club niegan que la Fiscalía les haya preguntado sobre ello. El escándalo surgió en la última hora de la tarde de este lunes, cuando los canales TVI y CNN difundieron que la Fiscalía y la Policía Judicial (PJ) de Portugal habían detectado que la empresa "Best for Business", que recibió del Benfica hasta 1,9 millones de euros, habría pagado miles de euros a Paixão en la época en la que ejercía como árbitro en la Liga lusa. Esta compañía, del empresario José Bernardes -acusado en la operación "Saco Azul" (que en portugués se puede traducir como "caja B" o "bolsa azul")-, habría recibido esa millonaria cantidad del Benfica por "servicios de consultoría ficticios", mientras que habría contratado a Paixão por "un servicio de control de calidad". Paixão negó en declaraciones a medios lusos haber recibido pagos del Benfica y aseguró que fue una coincidencia haber sido contratado por esta empresa relacionada con el club. "Conozco a José Bernardes, y, hace unos años, durante algunos meses, intenté implementar un sistema de control de calidad", defendió. Aseguró además que no ha sido contactado por la PJ por este tema y que desconocía las sospechas por corrupción deportiva. Por otra parte, el departamento jurídico del Benfica aseguró en un comunicado que "el Benfica SAD o sus representantes legales nunca fueron confrontados con ningún hecho que envolviese el nombre del Señor Bruno Paixão y/o ninguna acusación de corrupción deportiva". Asimismo, indicaron que la operación "Saco Azul" tiene "varios años", que el propio club ha pedido se acelere. En la operación "Saco Azul" les cuestionaron por hechos relacionados con fraude fiscal, aunque la Fiscalía abandonó la tesis inicial de blanqueo de capitales, continuaron en el texto. "Por lo que sabe el Benfica SAD, en el caso en cuestión, las diligencias de investigación ya fueron completadas, quedando el proceso a la espera de la resolución final que ponga fin a la investigación", aseguraron. El excolegiado, ya retirado de las competiciones oficiales tras más de 30 años, arrastra un polémico pasado por sus cuestionadas decisiones en los partidos e incluso se difundieron en internet sus rutinas y las de su familia. EFE cch/pfm/jad