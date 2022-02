Hermoso, positivo en antígenos; Giménez, a la espera de un negativo

(Actualiza el tercer párrafo) Madrid, 15 feb Mario Hermoso, defensa del Atlético de Madrid, ya no se ha entrenado este martes con el equipo y se encuentra aislado por resultar positivo en Covid-19 en un test de antígenos, pendiente de la confirmación mediante PCR, con lo que es baja probable para el encuentro de este miércoles contra el Levante, en el que aún no está descartado José María Giménez, a la espera de un negativo para reincorporarse a la competición. Sin Felipe Monteiro, baja por sanción por su expulsión del pasado sábado contra el Getafe, el único central del primer equipo apto en este momento para el encuentro contra el Levante es Stefan Savic, a la espera de acontecimientos tanto con Mario Hermoso, por su positivo en antígenos (una prueba menos sensible o concluyente que la PCR, aunque más en cuanto a falsos negativos que a positivos), como con Giménez, que resultó positivo el pasado viernes y que está a la espera de un negativo que valide su vuelta a la actividad. Antoine Griezmann, por la recaída del pasado 6 de enero de una lesión muscular; Yannick Carrasco, positivo por Covid-19 el pasado sábado, y Daniel Wass, con un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, completan la lista de bajas del Atlético para el encuentro de este miércoles, a la espera de la convocatoria de Diego Simeone. En el caso de que ni Hermoso, con el que había probado como probable titular el lunes, ni Giménez estén disponibles para el partido de este miércoles, el técnico argentino deberá buscar alguna alternativa, previsiblemente Geoffrey Kondogbia, para completar el centro de la defensa junto a Stefan Savic. Y aunque el uruguayo dé negativo y pueda sumarse este mismo miércoles a la convocatoria, eso tampoco garantizaría su titularidad, una vez que Simeone podría dejarlo como suplente tras su reciente recuperación de la Covid-19 y cinco días sin entrenarse con el grupo. EFE. id/jl