Harden: "Desde que estaba en Houston, Philadelphia era mi primera opción"

Chicago, 15 feb James Harden, incorporación de los Philadelphia 76ers, aseguró este martes que el equipo actualmente entrenado por Doc Rivers era su "primera opción" desde los tiempos en los que militaba en los Houston Rockets y se mostró convencido de que puede liderar junto a Joel Embiid a un grupo campeón. "Desde el principio, en Houston, 'Philly' era mi primer opción, pero no se pudo hacer. Sabía desde hace tiempo que este era mi sitio ideal, con el mejor pívot de la liga, Joel (Embiid), y luego el técnico. Estoy feliz, honrado por estar aquí. Todos queremos ganar, estoy feliz por esta oportunidad", afirmó Harden en su rueda de prensa de presentación. "Quiero centrarme en ganar partidos y ganar el campeonato", insistió el escolta, que dejó a los Brooklyn Nets en el último día del mercado de traspasos de la NBA, el pasado 10 de febrero. Su llegada a los 76ers puede cambiar los equilibrios en la Conferencia Este y Harden está ilusionado por poder competir al lado de un Embiid que considera como el mejor pívot de la liga. "Nos complementamos. Todos sabemos lo bien que está jugando, su presencia es increíble. Yo también soy así, ayudo a mis compañeros a que mejoren, contamos con un equipo fuerte", dijo. "Ambos estamos a altos niveles, Joel lo hace todo en el campo, contamos con chicos inteligentes, comunicamos. Estoy aquí para aportar. Cuando tienes a gente comprometida y que quiere ganar, encuentras la forma de hacerlo", agregó. La 'Barba' se rindió ante Doc Rivers, al que considera como "uno de los mejores técnicos de siempre" y contestó con convicción cuando se le preguntó si se ve conquistando la NBA este año: "Hell, yeah", afirmó. Habrá que esperar al menos hasta el 25 de febrero, tras el parón por el fin de semana del All-Star, para ver a Harden en cancha, pues el nuevo jugador de los 76ers sigue recuperándose de una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda. "Me siento mejor, decidimos juntos esperar a la pausa antes de empezar a jugar. Estuve haciendo mucho entrenamiento, me falta todavía la forma para competir, para aguantar los choques, pero voy mejorando", dijo. EFE am/car