Garín pone en duda su participación en Santiago tras su eliminación en Río

Río de Janeiro, 15 feb El chileno Cristian Garín, número 19 en la clasificación de la ATP, puso en duda este martes su participación en el Abierto de Santiago, la próxima semana, ya que estudia parar por un tiempo para recuperarse de una lesión en el hombro. "Hace una semana ya que no me vengo sintiendo bien, me cuesta mucho sacar. El año pasado tuve una lesión de la que no me recupero. Me cuesta mucho esfuerzo sacar. No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor", dijo tras ser eliminado este martes en la primera ronda del Abierto de Río de Janeiro por el argentino Federico Coria. "Ahora hablaré con mi equipo y mi médico", añadió el último campeón del Abierto de Río, en 2020. El jugador de 25 años y ganador de cinco títulos ATP admitió que aún no sabe si renunciará a algunos de los torneos que tiene previsto disputar en la actual temporada, lo que incluiría el 250 de Santiago, porque tiene que discutirlo con su equipo. "Han sido unos meses muy difíciles para mí en todos los sentidos. Obviamente estoy preocupado y triste. Me esfuerzo todos los días por mejorar, pero nada", dijo. "Jugar en Chile creo que me va a dar un impulso anímico, sin duda, pero hoy me siento mal y vengo de meses intentando mejorar, haciendo todo lo posible, pero no se me ha dado positivo ni los resultados en cancha ni en la sensación. Así que no tengo mucho más que decir. Es muy difícil el momento que estoy viviendo pero ojalá se acabe rápido esto", agregó. Garín descartó que su problema fuese el que le impidió avanzar en Australia, cuando se rompió una uña de un pie, y aclaró que hace algunos meses se sometió a una pequeña cirugía por problemas en el hombro que pusieron fin provisionalmente al dolor que sentía, pero que está volviendo. "No hay ninguna otra explicación. Han sido meses difíciles. Tengo que enfrentarlo y ojalá no tenga que estar muchos meses sin jugar. Creo que es difícil asumirlo pero ya quiero sentirme bien en una cancha de tenis e intentar estar al 100 %, cosa que hace varios meses no consigo", afirmó. También descartó que sus problemas obedezcan al reciente cambio de técnico. Dijo que no está tan preocupado en perder los puntos que lo mantienen actualmente como el 19 mejor del mundo sino en su salud. "Sinceramente me preocupa poco eso (perder los puntos). Hoy en día me preocupa estar sano. Sé que si estoy bien físicamente puedo competir a buen nivel. Pero hoy en día no estoy ni al 50 % y eso es lo que más me preocupa. Más que 500 puntos. Creo que el año es muy largo. Voy a tener mi oportunidad de recuperarme", afirmó. Garín fue derrotado este martes por Coria, número 63 en la clasificación internacional ATP, con parciales 6-2 y 6-0. EFE cm

