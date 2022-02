Francia lleva 13 meses sin repatriar a ningún menor de Siria, denuncian ONGs

París, 15 feb En trece meses ningún menor hijo de yihadistas ha sido repatriado a Francia desde Siria, denunciaron este martes en París un grupo de organizaciones de Derechos Humanos, quienes criticaron al Gobierno francés por "instrumentalizar políticamente" a esos niños que "mueren poco a poco". La Liga de los Derechos Humanos (LDH), la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Unicef, entre otros, censuraron que el Ejecutivo de Emmanuel Macron ignore las convenciones internacionales sobre derechos del niño y deje a centenares de menores a su suerte en campos de refugiados del noreste sirio. "Esos niños son víctimas, no culpables, y además son franceses. Cuando el Gobierno dice que es complicado repatriarlos es inexacto. Hay convenciones internacionales para proteger a los niños (de las que Francia es signatario) y es evidente que esa convención se ha violado", alertó el presidente de honorífico de la FIDH, Patrick Baudouin. Las ONGs, que estuvieron acompañadas por abogados y representantes de las familias con niños confinados en los campos, aseguraron que la repatriación es posible y pusieron como ejemplo las decenas de menores que han regresado a los Países Bajos o a Suecia. Varias centenas de niños franceses, muchos de ellos menores de seis años, aguardan a regresar con sus familias en Francia, gran parte de ellas situadas el departamento de Seine Saint-Denis, en las afueras de París. De acuerdo con los cálculos de las ONGs, 35 niños franceses han sido repatriados. Los últimos fueron en enero de 2021, hace trece meses. SITUACIÓN DE NO DERECHO "Hay que salir de la situación del no derecho", apeló Henri Leclerc, abogado penalista y presidente de honor de la LDH, quien exigió a las autoridades franceses que repatríen para juzgar en Francia a las madres yihadistas. Leclerc estimó que el Gobierno de Macron prefiere no asumir sus responsabilidades jurídicas y legales, diciendo que "hay que estudiar caso por caso", como propugna el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian. "¿Qué es esa historia del caso a caso, con criterios tan opacos? Eso es inhumano", criticó Marie Dosé, abogada de varias familias. Dosé alegó que no hay un tribunal penal internacional que "se pueda aplicar en Siria", ni tampoco existe una posible transferencia de responsabilidades judiciales para un país como Irak en los casos que los progenitores de los pequeños que han sido miembros del Estado Islámico (EI). "Hace poco Le Drian decía que un proceso judicial en Irak es equitativo", se indignó la letrada, quien espera una respuesta de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre la situación de los menores franceses. El psiquiatra Serge Hefez ha seguido varios de los casos de los niños que regresaron a Francia procedentes de campos sirios, donde, según las ONGs, las condiciones son "inhumanas". "Puedo decir que ha ido bien, están con sus abuelos, adaptados y nadie sabe sus historias". Hefez, como la mayoría de intervinientes, criticó el impasse artificial creado por el Ejecutivo galo sobre la repatriación, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, marcadas por el alcance del la inmigración y del terrorismo yihadista. EFE atc/mdv/alf