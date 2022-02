Estudio confirma que vacuna a embarazadas previene hospitalización de bebés

Atlanta (GA), 15 feb La vacunación de mujeres contra la covid-19 durante el embarazo ayuda a prevenir la hospitalización por la enfermedad entre los menores de seis meses, reveló este martes un nuevo estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. “Este es el primer estudio que muestra que la vacunación contra la covid-19 durante el embarazo podría ayudar a prevenir la hospitalización en los bebés de menos de seis meses de edad”, dijo a Efe la doctora Alina Flores, de los CDC, en relación con el informe sobre la eficacia de recibir dos dosis de la vacuna de ARNm durante el embarazo. De acuerdo con la investigación, la mayoría de los bebés hospitalizados con covid-19 (84 %) nacieron de madres que no se habían vacunado antes o durante el embarazo. “En semanas recientes las hospitalizaciones entre los niños menores de cinco años han sido las más altas de toda la pandemia y todavía no tenemos vacunas para los menores de cinco ni hay estudios clínicos en la actualidad sobre vacunas para menores de seis meses de edad”, indicó la experta. Por ello, añadió, “los hallazgos reafirman la importancia de vacunare durante el embarazo”. Hasta ahora las autoridades sanitarias de Estados Unidos solo han aprobado vacunas contra la covid-19 para niños mayores de cinco años. El estudio incluyó los datos de 176 bebés de menos de seis meses de edad que estuvieron hospitalizados con covid-19, de los cuales 24 % o 43 bebés estuvieron en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 14 % o 25 bebés recibieron soporte vital, como ventilación mecánica, infusiones vasoactivas u oxigenación por membrana extracorporal (OMEC) durante la hospitalización. De acuerdo con el informe, entre los 43 bebés con covid-19 ingresados a las UCI, 91% (o 39 bebés) nacieron de madres que no se vacunaron antes ni durante el embarazo. La doctora Flores instó a las madres embarazadas que todavía no se han vacunado a que lo hagan. “Las vacunas son seguras y eficaces”, enfatizó. EFE mgw/msc