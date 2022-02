Español Alcaraz dice que le costó vencer a Munar pero que confía en el título

Río de Janeiro, 14 feb El tenista español Carlos Alcaraz, que este lunes avanzó a octavos de final del Abierto de Río de Janeiro al vencer al también español Jaume Munar, admitió que tuvo grandes dificultades para imponerse en la primera ronda del único torneo ATP 500 de Sudamérica pero que considera que puede vencerlo. "Jaume venía jugando a un gran nivel y no hay que infravalorarlo. Me ha costado muchísimo. A pesar del resultado y de haber vencido los dos últimos sets por 6-2 y 6-1, me ha contado muchísimo", afirmó Alcaraz, el número 29 en la clasificación mundial de la ATP y séptimo favorito en Río de Janeiro, en una rueda de prensa. La joven promesa de 18 años, considerado por algunos como el sucesor de Rafael Nadal, aseguró que las dificultades que enfrentó en la primera ronda del torneo en Brasil fueron mayores a las que esperaba pero que, de mantener el nivel que exhibió, cree que puede avanzar a últimas instancias. Alcaraz se impuso a Munar por 2-1, con parciales 2-6, 6-2 y 6-1, pero necesitó de una impresionante remontada en un partido de 2 horas y 15 minutos para eliminar al mallorquín (89 ATP), que en abril del año pasado, en el único enfrentamiento entre ambos hasta ayer, le impidió llegar a la final del ATP 250 de Marbella. Munar fue mucho mejor en la primera manga, en la que venció seis juegos seguidos, y llegó a poner dificultades también al comienzo del segundo set, antes de que Alcaraz reaccionara. "Creo que he estado muy bien mentalmente para sobreponerme a la adversidad del primer set, de perder seis juegos seguidos. Sí que es verdad que llevaba mucho tiempo sin jugar en tierra, me ha costado un poquito, pero estoy contento por la forma como lo he afrontado, por la forma como he terminado jugando y espero poder dar el mismo nivel en la siguiente ronda", afirmó. "Estaba muy descontrolado pero he sabido calmarme, he sabido pensar punto a punto, he sabido pensar que todavía quedaba mucho y creo que esa ha sido la clave: calmarme e intentar pensar punto a punto e intentar remontar el juego y después ya veríamos... y creo que gracias a esa remontada conseguí calmarme y jugar bien", dijo. Agregó que igualmente siente que se sacó una espina que tenía clavada desde que Munar le privó, en abril del año pasado, de llegar a la final del ATP 500 de Marbella. Según Alcaraz, aunque los cruces pueden llevarlo a enfrentar al argentino Federico Delbonis (37 ATP) en octavos de final o al italiano Matteo Berretini, sexto mejor tenista del mundo y primer favorito en Río, en cuartos, considera que cualquier rival que le toque en adelante es difícil. "Creo que estoy más consolidado en el circuito. Ya los otros jugadores me conocen, saben de mi nivel, y creo que ahora soy un jugador que puede ganar el torneo. Yo me encuentro muy bien. Estoy jugando bastante bien y creo que si sigo teniendo este nivel y esta capacidad de estar tranquilo, puedo llegar a hacer grandes cosas en el torneo", afirmó sobre sus posibilidades en Río. El tenista murciano también atribuyó parte de su remontada al apoyo que le ofreció el público brasileño durante todo el partido. "La verdad que no me lo esperaba. No me esperaba que tanto público estuviera conmigo animándome desde el primer momento. La verdad que me ha sentido muy arropado, me he sentido como en casa y es muy difícil encontrar esa sensación cuando estás tan lejos de casa. Yo creo que también gran parte de poder haber remontado ha sido gracias al público que ha estado animándome, que ha confiado en mí desde un primer momento", dijo. La novena edición del torneo carioca, suspendido en 2021 por la pandemia de la covid, se disputa hasta el próximo domingo en las canchas de tierra batida del Jockey Club Brasileño de Río de Janeiro y ofrece un premio de 317.400 dólares a su vencedor, así como 500 puntos en la clasificación ATP, y de 169.985 dólares al otro finalista, que se lleva 300 puntos. Los favoritos en la edición de este año, en que están inscritos 11 de las 50 mejores raquetas del mundo, son el italiano Matteo Berrettini, que es sexto en el ránking de la ATP, el noruego Casper Ruud (8), el argentino Diego Schwartzman (14), el español Pablo Carreño Busta (18) y el chileno Cristian Garín (19). EFE cm/msp