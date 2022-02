Elon Musk donó 5.740 millones en acciones a organizaciones caritativas

Nueva York, 15 feb El fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, donó el año pasado 5.740 millones de dólares en acciones de su empresa de fabricación de automóviles eléctricos a organizaciones caritativas, según un documento de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). El documento, reproducido por varios medios locales, indica que el multimillonario realizó 5 donaciones entre el 19 y el 29 de noviembre, de 5.044.000 acciones, siendo la mayor de 2.234.000 de acciones y la menor de 250.000 acciones, aunque no especifica las organizaciones destinatarias. Estas donaciones coincidieron con la venta de 16.000 millones de acciones de Tesla entre noviembre y diciembre, por parte de Musk que no recibe un salario de su empresa, sino que es compensado con acciones. El año pasado, Musk, considerado el hombre más rico del planeta, también convirtió en torno a 22,9 millones de opciones de compra de su empresa en acciones, lo que vendría acompañado de un pago abultado de impuestos, que muy posiblemente las donaciones ayudaron a compensar. Con esta donación, Musk podría haberse convertido en el segundo mayor donante del mundo en 2021, solo por detrás de Bill y Melinda Gates, que donaron 15.000 millones de dólares, según indica The Wall Street Journal. Musk, que no suele revelar los nombres de las ONG a las que dona parte de sus fonds, se comprometió en 2012 a donar la mayoría de su fortuna a organizaciones caritativas. EFE jfu/gcf