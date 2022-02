El presidente argentino acude a declarar en un juicio que afecta a la vicepresidenta

Buenos Aires, 15 feb El presidente de Argentina, Alberto Fernández, acudió este martes a un tribunal de Buenos Aires citado para declarar como testigo en un juicio que sienta en el banquillo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, procesada por presuntas irregularidades en la concesión de obras de infraestructura vial durante sus mandatos como presidenta (2007-2015). Rodeado de una gran expectación y de un fuerte operativo de seguridad, el mandatario llegó a los juzgados de la calle Comodoro Py para comparecer ante el Tribunal Oral Federal 2, que desde 2019 acoge las audiencias en las que se juzga a su compañera política y a otros imputados. El juicio se centra en la presuntas concesiones irregulares en la provincia patagónica de Santa Cruz a favor del grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y ya en prisión (ahora domiciliaria) por presunto lavado de dinero desde 2016. El actual jefe de Estado acude a declarar por haber sido jefe del Gabinete de Ministros de Kirchner y de su viuda, entre 2003 y 2008. COMPARECENCIA SOLICITADA POR LA VICEPRESIDENTA Esta comparecencia fue solicitada por la propia vicepresidenta -que está procesada en diversas causas relacionadas con sus años como presidenta- como parte de su estrategia de defensa, al igual que pidió que declaren sus otros ex jefes de Gabinete, al considerar a todos ellos responsables de firmar las partidas presupuestarias destinadas a la obra pública desde 2004 a 2015. Por eso, fueron convocados a comparecer también como testigos, entre otros, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich (que ya declararon días atrás) y Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados y que lo hará próximamente. Fue el 2 de diciembre de 2019, cuando solo quedaba una semana para asumir como vicepresidenta -tras ganar las elecciones del 27 de octubre con Alberto Fernández a la cabeza-, cuando la líder del peronismo kirchnerista debió declarar por primera vez en un juicio, por esta causa, y se mostró muy crítica con su situación. "Seguramente este tribunal, que es un tribunal del 'lawfare' (judicialización de la política), tiene la condena escrita. No me interesa. He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia y a ustedes seguramente les va a condenar la historia", concluyó Fernández. UNA POSIBLE REFORMA JUDICIAL CONTRA EL "LAWFARE" Alberto Fernández fue elegido en 2019 por la propia expresidenta para ser candidato a presidente, luego de años distanciados tras las diferencias que le llevaron a renunciar en 2008 como su jefe del Gabinete de ministros, un tiempo en el que el actual mandatario llegó a ser muy crítico con la gestión de la viuda de Kirchner. Tras llegar al poder, el presidente anunció su interés en impulsar una reforma del poder judicial, al considerar que en los años de Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) -principal enemigo político de los Fernández- se vieron "persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática". Una reforma aún no fue aprobada por no lograr consensos parlamentarios. En los últimos dos años, la Justicia ha tomado diversas decisiones respecto a algunos de los ex altos cargos de los Ejecutivos de Kirchner y Fernández, entre las que se incluyen algunas excarcelaciones, absoluciones y sobreseimientos.