El Constitucional italiano ve "inadmisible" un referéndum sobre la eutanasia

Roma, 15 feb El Tribunal Constitucional italiano tumbó este martes la posibilidad de celebrar un referéndum sobre una forma de eutanasia ya que, tal y como está planteado actualmente desde la Asociación Luca Coscion , "no se garantizaría la protección mínima constitucionalmente necesaria de la vida humana". La consulta es para el Tribunal "inadmisible" porque no protege la vida humana en general y "con particular referencia a las personas débiles o vulnerables", se lee en el fallo. En concreto, el referéndum, impulsado por la Asociación Luca Coscioni, pretendía derogar el artículo 579 del Código Penal, que actualmente sanciona a "quien causa la muerte de un hombre, con su consentimiento" con penas de entre seis y quince años de prisión. El exponente de esa asociación, Marco Cappato, procesado y absuelto por acompañar en 2017 a un tetrapléjico a morir en Suiza, defendió que ese referéndum ayudaría a las personas a "no tener que soportar condiciones de sufrimiento insoportables". "Para nosotros es una mala noticia, pero también para quienes deberán sufrir todavía más. Es una mala noticia para la democracia", lamentó Cappato a los medios, aunque prometió seguir con esta batalla con "otros instrumentos". Por contra, la Asociación Provida y Familia celebró que se haya rechazado el "populismo bioético" que, denunció, "habría permitido a cualquiera matar a amigos y parientes con solo un mínimo gesto de aprobación". La Asociación Luca Coscini ha llevado al Constitucional estas consultas gracias a la recogida de firmas y también ha propuesto al Constitucional un referéndum para legalizar el cultivo y consumo del cannabis. El Tribunal Constitucional está llamado desde este martes a estudiar un total de ocho referéndum, entre esos los dos mencionados. Las otras consultas tienen que ver con seis reformas judiciales impulsadas por el partido Radical, la ultraderechista Liga y nueve gobiernos regionales de derechas, sobre la responsabilidad civil de los jueces, la separación de carreras y la evaluación de los magistrados, entre otros aspectos. EFE gsm/ads