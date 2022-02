El Brasil-Argentina por las eliminatorias sudamericanas a Catar-2022 deberá disputarse

Actualiza con comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol. ///París, 15 Feb 2022 (AFP) - El partido Brasil-Argentina correspondiente a las eliminatorias de clasificación al Mundial-2022, que fue interrumpido a los 5 minutos de juego el pasado 5 de septiembre a causa de una supuesta violación al protocolo sanitario, deberá volver a jugarse en un día y un estadio por determinar, según anunció la FIFA este lunes.La Comisión Disciplinaria de la FIFA "decidió que se vuelva a jugar ese partido en una fecha y un lugar que serán determinados por la FIFA", indicó en un comunicado.La instancia rectora del fútbol mundial decretó asimismo sanciones económicas para las federaciones brasileña y argentina y una suspensión de dos partidos a los jugadores albicelestes Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero.Inmediatamente después, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció en un comunicado que apelará la resolución.La AFA "ha solicitado los fundamentos legales de la decisión a fin de presentar la correspondiente apelación en tiempo y forma".La entidad sostuvo que, "como viene realizando desde el comienzo de esta gestión, defenderá a la institución, como así también a sus futbolistas, entendiendo que la decisión comunicada no se encuentra ajustada a los hechos ocurridos y al derecho invocado".Más temprano, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, había anticipado su compromiso para "hacer todos los esfuerzos necesarios" y "apelar el fallo de FIFA en referencia al partido de eliminatorias con Brasil. Nuestra prioridad es la Selección @Argentina siempre".Al caer la noche, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) manifestó su "desacuerdo en relación con el resultado del juicio"."La entidad también destaca que ya solicitó a la FIFA los motivos de la decisión proferida y, tras un análisis de la Dirección Jurídica y de la Presidencia, informará las medidas a adoptar en el proceso", afirma la nota.La Conmebol, por su lado, no entró a valorar la decisión al tratarse de una competición organizada por la máxima instancia del fútbol mundial, según fuentes del organismo sudamericano. - Sanción a 4 jugadores argentinos -El partido, inicialmente programado el pasado 5 de septiembre en Sao Paulo, fue interrumpido luego de sólo cinco minutos de juego ante la intervención de las autoridades sanitarias brasileñas, después de que cuatro futbolistas argentinos fuesen acusados de incumplir el protocolo anticovid-19 en su ingreso al país.Representantes de la agencia sanitaria Anvisa y de la Policía Federal (PF) ingresaron al terreno de juego para poner fin al partido, en medio de la confusión generalizada.La suspensión de ese partido no impidió al Brasil de Neymar y a la argentina de Leo Messi sellar su billete para el Mundial de Catar-2022 (21 de noviembre-18 de diciembre), sin tener que esperar a la decisión de la Comisión de Disciplina.Así pues, la disputa de ese partido no tendrá nada en juego desde el punto de vista clasificatorio, cuando aún restan dos fechas para el final de la eliminatoria sudamericana.La Comisión de Disciplina de la FIFA, con base en "varios incumplimientos" por parte de las dos federaciones afectadas, impuso una multa de 550.000 francos suizos (525.000 euros/593.000 dólares) a Brasil y de 250.000 francos suizos (238.000 euros/270.000 dólares) a Argentina.Los cuatro jugadores afectados, Giovanni Lo Celso (entonces en el Tottenham, ahora en el Villarreal), Emiliano Martínez (Aston Villa), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Cristian Romero (Tottenham), fueron suspendidos dos partidos oficiales.Esos futbolistas son señalados por la autoridad sanitaria de Brasil de dar "información falsa" en su ingreso al país y de incumplir una orden ministerial que prohibía la entrada a territorio brasileño de cualquier extranjero que hubiera estado en los últimos 14 días en el Reino Unido.El cuarteto se perdería la doble fecha de cierre de la clasificatoria, en marzo, cuando Argentina recibirá a Venezuela y luego visitará a Ecuador.bur/iga/mcd/ma/raa/llu -------------------------------------------------------------