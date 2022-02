El Barcelona, ante lo desconocido

Madrid, 15 feb El Barcelona irrumpe en terreno desconocido, en un torneo inusual en su histórico recorrido que puede endulzar el resultado de su curso o que puede ennegrecer el balance de una temporada asumida de transición y en la que se acumulan los sinsabores. El conjunto azulgrana, que durante diecisiete años seguidos ha formado parte del cartel de la competición grande, de la Liga de Campeones, ha quedado desplazado en esta ocasión a la Liga Europa, la segunda división continental, que arranca con un duelo ante el Nápoles. Por primera vez en la Liga Europa, el Barcelona da lustre a un evento alentado con la presencia, también, del Sevilla, el equipo más dominador en la historia del evento con seis trofeos, el Borussia Dortmund o el Oporto, igualmente rebotados de la Champions. Una eliminatoria entre los ocho equipos procedentes de la Liga de Campeones y los segundos clasificados en la fase de grupos de la Liga Europa, como el Betis o la Real Sociedad, conforman este paso previo a los octavos de final donde esperan el Estrella Roja, el Eintracht Fráncfort, el Galatasaray, el Bayer Leverkusen, el Lyon, el Mónaco, el Spartak Moscú y el West Ham que resultaron campeones de sus respectivos cuartetos. Pretende el Barcelona con Xavi a la cabeza que no sea inhóspita esta mudanza y no acusar el 'jet lag' en el trasvase de torneos. Lo asume como parte de un proceso de transición breve que devuelva a la entidad a la élite del fútbol europeo y con la motivación añadida de poder conquistar el único trofeo continental que falta en sus vitrinas. Con cinco Ligas de Campeones, cuatro Recopas y tres Supercopas, nunca ha conseguido fijar su nombre en la Copa de la UEFA, actual Liga Europa, aunque sí en la anterior, la Copa de Ferias. Inicia la andadura el conjunto azulgrana en su nuevo viaje ante el Nápoles, uno de los equipos más reputados de Italia aunque ahora alejado de la puja por los éxitos. Es el reencuentro de ambos clubes en Europa después de la eliminatoria de octavos de la Champions 2019-2020 que tuvo que interrumpirse por el Covid y que sacó adelante el representante español. El Nápoles se va a topar con un Barcelona al alza que ha recuperado la autoestima con el paso de los partidos con Xavi en el banco y con la llegada de refuerzos en el mercado invernal. Es un novato el Barcelona en la Liga Europa. Todo lo contrario que el Sevilla, el equipo con más trofeos en la competición. El conjunto de Julen Lopetegui, también abocado a este evento desde la Liga de Campeones, se mueve como pez en el agua en el torneo. Arranca el plantel andaluz como favorito frente el Dinamo Zagreb, líder de la Liga de Croacia. El Sevilla, que cuestiona el liderato del Real Madrid en LaLiga española, recibe el jueves al cuadro balcánico. La presencia de Erling Haaland es otro de los grandes alicientes de la presente edición de la Liga Europa, donde explotó como goleador a nivel internacional. El Dortmund, irregular en la Bundesliga, será otro de los aspirantes con el goleador noruego. Comienza el Borussia ante el Rangers escocés que no debe comprometer el progreso del conjunto germano, habitual de la Champions. Además, dos de los conjuntos más vistosos del fútbol español forman parte de esta fase de clasificación, previa a octavos. El Real Betis y la Real Sociedad. El conjunto sevillano entrenador por Manuel Pellegrini se mantiene vivo en todos los torneos. Inmerso en la Copa del Rey y candidato a ocupar una de las cuatro primeras plazas del torneo español, no deja de lado los octavos europeos. Para ello tiene que sacar adelante la cita con el Zenit San Petersburgo, un habitual de la Liga de Campeones en horas bajas y seguramente afectado por el largo parón en su competición local. La Real, que también forma parte de la zona alta de LaLiga, tiene al Leipzig como adversario. El cuadro germano no es el mismo de tiempo atrás. Sin Julian Nagelsmann anda errático por la Bundesliga, lejos de las alturas de temporadas anteriores. Plagado de lustre está el emparejamiento entre el Oporto y el Lazio, dos clásicos del fútbol europeo que pretenden alargar su recorrido en Europa después de varios años sin hacer ruido en el Viejo Continente. El Atalanta fue despedido de la Liga de Campeones. Uno de los equipos más aclamados por su juego en la Serie A, que progresó en la máxima competición continental en el pasado reciente, forma parte de la relación de aspirantes en esta Liga Europa que comienza con su duelo ante el Olympiacos griego. El toque exótico de esta ronda previa lo da el Sheriff. El campeón de Moldavia, que fue capaz de ganar al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabeu en la fase de grupos de la Liga de Campeones, prueba suerte en este otro torneo. Para el club de Tiraspol es un premio. Arranca contra el finalista del 2010/11, el Braga portugués. Santiago Aparicio