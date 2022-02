El "agua arracimada" promovida por ministro de Perú no tiene aval científico

Bogotá, 15 feb El "agua arracimada", un líquido que promete curar distintas dolencias, no tiene base científica y ningún organismo regulador de medicamentos en Perú y EE.UU. ha certificado su uso como medicamento. En un video compartido en redes sociales decenas de veces, el nuevo ministro de Salud de Perú, Hernán Condori, habla a cámara para promocionar el producto "Cluster x2", de la empresa NHT Global, una botella con "agua arracimada". El ministro, vestido con una bata azul, afirma en el video que el "agua arracimada es con la que nosotros nacemos", pero conforme van pasando los años, se va "perdiendo" y "empieza el envejecimiento, trastornos metabólicos y comienzan las personas a tener enfermedades". Las imágenes se difundieron después de su posesión como ministro, y se ve a Condori en una oficina en la que se lee en un cartel "consultorio médico-obstétrico Doctor Hernán Condori". Tras ser preguntado por el video en una rueda de prensa, el ministro aseguró que el producto está patentado y tiene el permiso de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés). HECHOS: Pero como confirman varios expertos a EFE, no es posible un cambio molecular perpetuo del agua líquida, tampoco hay evidencia clínica ni estudios científicos rigurosos que respalden el "agua arracimada" y además ningún organismo regulador de medicamentos ha certificado su uso como medicamento. SIN AVAL CIENTÍFICO En la misma web del producto promocionado por Condori se dice que "no ha sido evaluado por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. y que no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad". El "agua arracimada" no es un concepto nuevo. Hay páginas que desmienten las teorías de sus defensores al menos desde el año 2008. Sus promotores afirman que este tipo de agua ha pasado por un "proceso de cambio de estructura molecular" por el cual las moléculas del agua se convierten en hexagonales. Por eso también se conoce como "agua hexagonal" o "estructurada". Los beneficios de este líquido son, según sus defensores, "una mayor y más eficiente hidratación de las células, aumento de la energía, promueve la pérdida de peso, entre otras". ¿ESTRUCTURA HEXAGONAL DEL AGUA? El director de investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, niega a EFE la validez científica del "agua arracimada", y la cataloga de "producto pseudocientífico". También remarca que "no hay estudios analíticos o experimentales en humanos, ni evidencia de su eficacia en estudios epidemiológicos". Por otra parte, el profesor Marcelo Alarcón, académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la chilena Universidad de Talca, manifiesta que no hay base científica que apoye que con un determinado proceso toda el agua se organice en estructuras de hexágono perpetuas. Las moléculas de agua están en constante movimiento. Esto significa que su estructura cambia con frecuencia. El profesor Xavier Giménez Font, profesor titular del Departamento de Ciencia de Materiales y Química Física, y miembro del Instituto de Química Teórica y Computacional de la Universidad de Barcelona, explica en un artículo que el agua adopta una estructura hexagonal en el hielo. "Para ser más precisos, en la forma más estable del hielo a las presiones habituales, puesto que a presiones elevadas esta estructura hexagonal se deforma", añade. Sin embargo, según el profesor, el agua líquida pierde esa estructura hexagonal, debido a "la agitación molecular que provoca el aumento de temperatura", por lo tanto, "si el agua es líquida no puede ser hexagonal de forma indefinida". NO HA SIDO APROBADA POR LA DIGEMID El producto tampoco ha sido aprobado por la Digemid, la Digesa o la FDA como medicamento. El Ministerio de Salud de Perú desmintió a EFE que el producto "Cluster X2" tuviera permiso de la Digemid. La Digesa, por su parte, informa en un comunicado que el producto "cuenta con Registro Sanitario desde el 18 de septiembre del 2017", como "bebida para diluir a base de agua purificada, jugo concentrado de granada y jugo concentrado de arándano", pero no como medicamento. Tampoco hay registro de que la FDA lo haya aprobado. CUESTIONAMIENTOS DEL MINISTRO EFE no pudo encontrar la fuente original del video y tampoco cuándo fue grabado. Sí pudo identificar la localización del video, en una localidad en el departamento de Junín (centro), donde se encuentra la consulta de Condori, como muestra un cartel en la entrada del edificio en el que se anuncia como "centro médico–obstétrico". Sin embargo, el Colegio Médico del Perú (CMP) no tiene registro de su especialidad como gineco-obstetra. "Hace una serie de procedimientos, ecografías, colposcopía, etcétera, sin tener las competencias porque en el registro del Colegio Médico no se registra como médico gineco-obstetra", dijo en rueda de prensa Raúl Urquizo, decano del CMP. El ministro negó haber recomendado la ingestión de "agua arracimada". Desde que asumió, políticos, científicos, la Defensoría del Pueblo y el CMP exigieron su renuncia inmediata al considerar que no tiene las competencias "mínimas" para el cargo.