EEUU protesta contra Rusia por no explicar ante la OSCE su despliegue militar

Viena, 15 feb Estados Unidos protestó este martes en Viena contra la ausencia de Rusia en una reunión convocada por la OSCE, a petición de Ucrania, para dar explicaciones sobre sus movimientos militares cerca de la frontera ucraniana. "Desafortunadamente y lamentablemente, pero tal vez no sorprendentemente, la Federación Rusa se ha ausentado hoy", dijo el embajador de EEUU ante la OSCE, Michael Carpenter, en la reunión a puerta cerrada, según el texto publicado por la misión norteamericana ante la organización. "Rusia no solo se ha negado a reconocer las preocupaciones de seguridad legítimas de Ucrania sino que se ha negado incluso a participar en uno de los pilares centrales del régimen de reducción de riesgos de la OSCE", criticó el representante estadounidense. "Es más, Rusia ha caracterizado la invocación de Ucrania de las medidas de reducción de riesgo según el Documento de Viena, acordado también por Rusia, como "inaceptable" y una provocación", criticó Carpenter. "Imagínense eso. Una petición de información, presentada según los procedimientos establecidos, es calificada como una provocación", concluyó el diplomático estadounidense, antes de presentar una serie de preguntas concretas sobre la presencia militar de Rusia cerca de la frontera ucraniana. El "Documento de Viena" de Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) estipula que cualquiera de los 57 países asociados puede pedir explicaciones sobre movimientos o concentraciones militares cerca de su territorio. En el caso de superar los 9.000 soldados, el país debe informar a sus socios en la Organización para la OSCE y en caso de ser más de 13.000 efectivos incluso debe invitar a observadores internacionales. Según informaciones de la OTAN, Rusia ha juntado más de 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania. El viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Gruskó, confirmó hoy en Moscú que su país no iba a participar en la reunión de Viena, alegando un supuesto "juego político". "Si alguien va a jugar algún tipo de juego político, hágalo, pero aún nos tomamos en serio las herramientas de fomento de la confianza y la seguridad y no permitiremos que se utilicen para fines indecorosos", dijo el viceministro, citado por la agencia de noticias oficial TASS. "Los más preocupados por la pureza del Documento de Viena no movieron un dedo para iniciar los procedimientos apropiados cuando el Ejército ucraniano bombardeó a su propio pueblo (en el Donbás) y llevó a cabo una verdadera operación militar con la participación de las Fuerzas Armadas", denunció Gruskó. El este de Ucrania vive desde 2014 en estado de guerra tras la anexión ilegal rusa de la península de Crimea y por el establecimiento de dos entes rebeldes que cuentan con el apoyo de Rusia.