Djokovic dispuesto a sacrificar trofeos para evitar vacunarse

(Bloomberg) -- Novak Djokovic lo dejó claro: no se vacunará vacuna contra el covid.

El tenista número uno del mundo dijo que está dispuesto a sacrificar trofeos y ni participar en Wimbledon para evitar la vacuna contra el covid-19. Lo que estaba en juego, dijo, es la libertad de elección.

“Los principios de decisión sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa”, dijo Djokovic en una entrevista con el periodista de la BBC Amol Rajan.

Djokovic está en el centro de un polémico debate mundial sobre la vacunación obligatoria. El mes pasado, el 20 veces ganador de un Grand Slam fue expulsado de Australia tras una prolongada disputa sobre su estado de vacunación.

La estrella del tenis, de 34 años, dijo que había recibido una exención médica. Pero el ministro de inmigración de Australia, Alex Hawke, señaló que permitir que Djokovic compitiera en el Abierto de Australia incitaría “disturbios civiles” y alentaría a los partidarios de las vacunas.

Djokovic rechazó tal afirmación en la entrevista. “Nunca he dicho que soy parte de ese movimiento”, enfatizó a la BBC.

Nota Original:

Djokovic Says He’s Willing to Skip Grand Slams to Avoid Vaccine

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.