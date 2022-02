Cooper Kupp celebra MVP con desfile en Disneyland junto a Stafford y Donald

Redacción deportes, 14 feb El receptor de los Rams, Cooper Kupp, celebró este lunes junto a sus compañeros Matthew Stafford y Aaron Donald, su MVP, Jugador Más Valioso del Super Bowl LVI con un desfile en Disneyland. Los Angeles Rams vencieron el domingo en el duelo por el campeonato de la NFL a los Cincinnati Bengals por 23-20. Con el castillo de la Bella durmiente como fondo los tres jugadores de Los Angeles avanzaron a bordo de un carro alegórico, junto a Mickey Mouse, mientras saludaban a decenas de aficionados que aplaudieron a su paso. El recorrido alrededor del centro de diversiones ubicado en Anaheim, California, es una tradición que la NFL lleva a cabo desde 1987, cuando los New York Giants ganaron el Super Bowl XXI y su pasador, Phil Simms fue designado como el Jugador Más Valioso. Los tres jugadores interactuaron con algunos personajes de Disney, entre ellos el pato Donald, quien reclamó para él los gritos de "¡Donald!, ¡Donald¡", que recibió sonriente el liniero defensivo Aaron Donald. En el recorrido, Cooper Kupp se dio tiempo para posar en cuclillas, señalando al horizonte con la mano derecha, en posición de súper héroe, junto a Ironman y Spiderman, personajes de Marvel Comics, propiedad de los Estudios Disney. Horas antes del desfile, el receptor recibió el trofeo que lo acreditó como el "MVP" que lleva por nombre Pete Rozelle en honor al excomisionado que estuvo al frente de la NFL entre 1960 y 1989. Cooper Kup mencionó que varios de sus compañeros merecían haber ganado este premio, entre ellos el liniero ofensivo Andrew Whitworth y el receptor Odell Beckham, quien salió lesionado del partido. "Había varios compañeros que también se lo merecían. Me refiero a a tipos como Andrew Whitworth, que ha hecho las cosas bien durante tanto tiempo y Odell que hizo grandes cosas; hay tantos muchachos en este equipo que lo merecían", compartió el receptor. Además del trofeo al Jugador Más Valioso del Super Bowl, Copper Kupp obtuvo la triple corona en la temporada regular al acumular más recepciones, 145, más yardas, 1.947, y más anotaciones, 16. También fue designado como el Mejor jugador ofensivo del año. El pasador de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, hoy retirado, es el jugador con más designaciones de "MVP" del Super Bowl en la historia de la NFL con cinco.EFE as /gb/msp