Constituyente chilena inicia debate sobre sus primeras normas generales

Santiago de Chile, 15 feb El organismo a cargo de redactar la nueva carta magna chilena inició la tarde de este martes la primera sesión plenaria que deliberará en torno a las normas generales que podrían quedar plasmadas en la próxima Constitución, a cinco meses del plazo para someterla a plebiscito ante todo el país. Se trata de una jornada histórica, esperada tanto por los 154 convencionales como por el resto de la ciudadanía que ha seguido con atención la discusión previa en las diferentes comisiones temáticas, espacios donde se votaron y aprobaron por mayoría las propuestas que esta tarde llegan a la asamblea general para ser puestas en debate. "Lo que vivimos esta semana en la Convención es una semana histórica. Es algo que los ciudadanos de todo el país están esperando, que por fin entremos a la discusión y a la aprobación de las normas constitucionales que van a entrar al texto constitucional que debemos entregar el 4 de julio" , afirmó uno de los vicepresidentes adjuntos de la Convención Constitucional, Tomás Laibe. MECANISMOS DE APROBACIÓN Según explicó la mesa directiva de la Convención, encabezada por María Elisa Quinteros, los informes de las comisiones deben aprobarse con el quorum de tres tercios establecido en el reglamento general del organismo, es decir, con un total de 103 votos a favor para terminar en la propuesta de carta fundamental que se someterá a referéndum una vez discutidos sus puntos de manera particular que serán tratados en un plenario futuro. En caso que las propuestas emanadas de cada comisión no alcancen esta suma de votos favorables, volverán al espacio temático para ser modificadas en virtud de elaborar un segundo informe, sometido posteriormente a la deliberación del pleno. “Nosotros creemos que en la votación en general hay una mayor chance de aceptar más aspectos, que en la votación en particular (...) En relación al porcentaje que nosotros podemos prever que será aprobado, es una incógnita que solo el pleno podrá resolver y no existe ningún pronóstico razonable ni serio, porque la realidad será contrastada hoy día con el plenario en la noche", señaló el primer vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez. PRIMERA DISCUSIÓN: SISTEMAS DE JUSTICIA Luego de sostener 127 audiencias públicas y sesionar en tres oportunidades en terreno, incluyendo un centro penitenciario en Arauco -sur de Chile-, los 19 constituyentes de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional presentaron el primer informe que a esta hora aún se discute en la asamblea general de la convención chilena, sesión que puede extenderse máximo durante ocho horas hasta antes de votar. El informe contiene varios puntos que han sido criticados por diversos convencionales, entre ellos el artículo que establece un principio de pluralismo jurídico, es decir, la convivencia entre un sistema tradicional de justicia con sistemas indígenas. "Todos los tribunales del país deben ser interculturales (...) así se garantiza en el diario vivir el acceso a la justicia sin discriminación.En virtud de la igualdad y no discriminación, deben ser aprobados estos artículos, el primer acto de reparación en el Chile plurinacional", señaló a favor Luis Jiménez, convencional representante del pueblo aymara. "Aquí se consagran dos sistemas de justicia paralelos (...) Un sistema de justicia que no podrá ser controlado de manera ordinario y permitirá a autoridades indígenas dar órdenes a las policías. Lamento que todas las propuestas de la derecha, sin excepción, hayan sido rechazadas (por la comisión", señaló por su parte el convencional Hernán Larraín. Para el miércoles ya fue citada la segunda sesión plenaria a eso de las 15.00 horas para votar en general el primer informe de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos locales y Organización Fiscal. La Convención, con una mayoría progresista y de izquierdas compuesta en su mayoría por ciudadanos independientes sin militancia en partidos políticos tradicionales, tiene la tarea de redactar la primera Constitución que surge de un proceso plenamente democrático en la historia del país sudamericano, la primera del mundo que cuenta con un principio de paridad de género, con presencia equilibrada de hombres y mujeres. Este proceso político nació como una vía institucional para cesar la masiva ola de protestas que comenzó a fines de 2019, una crisis que dejó una treintena de muertos, miles de heridos y que remeció una de las sociedades más estables de América Latina. EFE ssb/eat