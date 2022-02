Cómo darle nuevo impulso al trabajo con el "jobcrafting"

ARCHIVO - Muchos empleados logran mejorar su rutina de trabajo diaria con pequeños ajustes. Foto: Christin Klose/dpa

¿Harto del trabajo? Según los especialistas, quien esté insatisfecho con su actividad profesional no debe tirar la toalla de inmediato. Gracias al "jobcrafting", y mediante pequeños ajustes que uno mismo puede realizar, se puede lograr que el trabajo brinde mayor alegría, perspectiva de futuro e incluso tenga más sentido. La coach alemana Lena Wittneben aporta en un video publicado en Xing cuatro consejos para acomodar un poco el trabajo de modo que sea más placentero: - Cambiar el foco: quien se aburre en su trabajo, o no le encuentra sentido, puede intentar modificar su propia apreciación. La asesora da como ejemplo el caso de un empleo en la administración pública en el que se aprueban solicitudes. Una forma de cambiar el enfoque es pensar que gracias a este trabajo se ayuda a otras personas. - Alimentar nuevos vínculos: Wittneben dice que el entorno y las personas de las que uno se rodea tienen un impacto sobre uno. Por eso aconseja: "Busquen gente que los entusiasme, los inspire y que los contagie con su energía". Señala que esto puede implicar acercarse a colegas de otras secciones de la empresa que quizá uno aún no conoce bien. - Gratificarse: no importa si se trata de una obra maestra o una tarea rutinaria tediosa. Wittneben afirma que quien logra completar un objetivo debería gratificarse. Una posibilidad, según dice, es concertar una cita online con los colegas y tomar un café juntos. Otra opción es preguntarle al jefe si sería posible hacer un curso de perfeccionamiento. La idea es encontrar un premio o gratificación por, por ejemplo, haber completado un proyecto que beneficia a todo el sector. - Ampliar el campo de juego: según la experta, si las cosas realmente no avanzan en el trabajo, se puede intentar insuflarle algo de aire fresco al día a día. Una opción es pensar en qué otra parte de la empresa podrían aplicarse los propios talentos. Algunas posibilidades son, por ejemplo, crear un programa de tutoría o de prácticas, convertirse en patrocinador o guía de nuevos aprendices o encargarse del próximo evento del equipo. dpa