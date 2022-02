Cientos de afganos protestan por la decisión de EE.UU. de retener sus fondos

Kabul, 15 feb Cientos de afganos se manifestaron en Kabul este martes contra la decisión de Estados Unidos de dedicar la mitad de los 7.000 millones de dólares en fondos del país asiático a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando se cumplen seis meses de la toma del poder de los talibanes. Frente a Sara-e- Shahzada, el mayor mercado de divisas del país, y con mensajes como "no robéis el dinero afgano", los manifestantes denunciaron la orden del presidente estadounidense, Joe Biden, para destinar 3.500 millones de dólares a las víctimas del 11S y la otra mitad a ayuda humanitaria para Afganistán. "Hoy todo el mundo ha venido a alzar la voz por sus derechos, no apoyamos ninguna política, solo queremos nuestro dinero, que Joe Biden arrogantemente dio para compensar a las víctimas de 11 de septiembre", dijo a Efe Basharat Wahid, uno de los asistentes. Los manifestantes se hicieron eco de la postura talibán, que ha calificado la decisión de "robo", subrayando que Afganistán no tuvo nada que ver en los mayores ataques terroristas en suelo estadounidense, una medida que también desencadenó críticas de organizaciones como Human Rights Watch (HRW). "La tragedia del 11S no fue por culpa de los afganos, y tampoco hubo ningún afgano involucrado, así que ¿por qué debería Afganistán pagar el precio? Es una decisión ilógica", lamentó Samandar, otro manifestante. El Gobierno interino de los talibanes denunció ayer la decisión de congelar los fondos afganos tras la caída del anterior gobierno, así como el reparto ahora de los fondos del banco central afgano. "La congelación de los fondos afganos fue contra todas las normas internacionales, y ahora (Biden) quiere capturarlos irresponsablemente. El Emirato Islámico (como se autodenomina el Gobierno talibán) condena las acciones injustas de Biden, que violan los derechos de todos los afganos", dijo el portavoz de los fundamentalistas Bilal Karimi en un comunicado. "Si Estados Unidos no cede y continúa sus acciones provocativas, el Emirato Islámico tendrá que reconsiderar su política para ese país", dijo Karimi. La protesta tuvo lugar el mismo día en que se cumplen seis meses de la captura de Kabul por los talibanes, al término de una rápida ofensiva mientras las tropas de Estados Unidos y sus aliados se retiraban definitivamente de Afganistán el 31 de agosto, poniendo fin a 20 años de guerra. Esa guerra comenzó en octubre de 2001 con la misión de dar caza al entonces líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, el "cerebro" de los atentados del 11S, y castigar a los talibanes que le habían dado refugio. La toma del poder de los talibanes el pasado 15 de agosto, así como el bloqueo de los fondos internacionales y ayudas humanitarias, agravó la grave crisis económica y social en el país asiático. Naciones Unidas y varias organizaciones humanitarias llevan meses presionando a los Gobiernos de todo el mundo, especialmente al de Estados Unidos, para que desbloqueen los fondos afganos que congelaron tras la toma del poder de los talibanes. Antes de que los islamistas se hicieran con el poder, el banco central afgano había depositado en el extranjero 9.000 millones de dólares, de los cuales 7.000 están en EE.UU. y el resto se encuentran en otros países, como Suiza, Alemania y Emiratos Árabes Unidos. EFE lk-daa/mt / mj (foto)(vídeo)