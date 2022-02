China dará ayudas al empleo ante cifra récord de graduados universitarios

Shanghái (China), 15 feb Las autoridades chinas anunciaron medidas de apoyo para los emprendedores que generen empleo ante las previsiones de que casi 11 millones de universitarios se gradúen este año y accedan por primera vez al mercado laboral, informa el diario privado hongkonés South China Morning Post. La cifra, concretamente de 10,76 millones, supondrá un récord en China a pesar de que no incluye a los ciudadanos que han estudiado en el extranjero y que regresan a su país para buscar trabajo. En diciembre, el desempleo entre los jóvenes de entre 16 y 24 años alcanzaba el 14,3 %, cifra muy superior al 5,1 % entre los residentes urbanos de todas las edades, según datos oficiales. Asimismo, el citado rotativo indica que casi 4,4 millones de pymes -que representan en torno al 80 % del empleo no público en el país- cerraron en los primeros once meses del año pasado, más del triple de las que abrieron durante ese período, lo que demuestra que ese tipo de compañías siguen enfrentándose a una gran presión desde el inicio de la pandemia de la covid-19. En respuesta, la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (CNRD, principal órgano de planificación económica del país) anunció a finales de la semana pasada ayudas para hacer frente a los problemas de empleo de los recién graduados, que pasan por "la financiación o la falta de experiencia y servicios". Por ejemplo, se ofrecerán préstamos con intereses reducidos a las pymes que empleen a recién graduados o a personas que obtuvieron su título en los dos años anteriores y no hayan encontrado trabajo. Entre las medidas anunciadas también figuran la creación de "incubadoras" gubernamentales de empresas emergentes ('start-ups') o mayores rebajas fiscales. EFE vec/aa/gcf