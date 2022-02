Bulgaria investiga venta de pasaportes a cambio de inversiones ficticias

Vladislav Punchev Sofía, 15 feb Bulgaria investiga un supuesto esquema fraudulento de venta de pasaportes a ciudadanos no comunitarios, en su mayoría rusos, chinos y de países árabes, a cambio de inversiones millonarias, que en muchos casos eran sólo ficticias. Un total de 103 extranjeros han recibido la nacionalidad búlgara desde 2013, cuando entró en vigor una ley que permite emitir un denominado "pasaporte de oro" a cambio de inversiones de al menos un millón de euros en la economía del país balcánico, el más pobre de la Unión Europea (UE). La semana pasada, la Fiscalía de Bulgaria anunció que investiga un supuesto “grupo organizado delincuente” para facilitar pasaportes, con la participación de al menos tres funcionarios públicos. IRREGULARIDADES Ante varias irregularidades e ilegalidades detectadas, a siete personas se les ha incautado el pasaporte búlgaro. Dentro de esta investigación, quedan entonces 96 inversores extranjeros con pasaportes búlgaros, de ellos casi la mitad son rusos, y hay otra veintena de Oriente Medio, explicó este martes a Efe una fuente cercana a los servicios de inteligencia del país balcánico. Entre los rusos hay varios considerados cercanos al Kremlin, como los banqueros Dmitri Kushaev, Roman Nagaev e Igor Finogenov, según la plataforma de investigación Bird.bg. De acuerdo a la legislación que sigue vigente, cualquier persona puede aplicar para la ciudadanía de Bulgaria si inyecta en la economía del país al menos 1 millón de euros (1,14 millones de dólares) y medio millón de euros para una tener una residencia permanente en el país. BONOS DE ESTADO Eso se puede hacer comprando bonos de Estado, o bienes inmuebles, o depositando la suma correspondiente en un banco búlgaro. Como ejemplo, la fuente consultada por Efe, destaca el caso de un ciudadano chino que obtuvo en 2018 la nacionalidad búlgara tras comprar bonos del Estado, aunque no mantuvo esos papeles el período mínimo exigido de cinco años. Los servicios de seguridad de Bulgaria han procedido con la retirada del pasaporte pero el "nuevo búlgaro" se encuentra en paradero desconocido. Una reciente investigación de la plataforma Mediapool asegura que de los 96 inversores que obtuvieron el "pasaporte de oro" sólo 18 efectuaron las inversiones prometidas. “El problema es que la retirada de pasaporte dura entre dos y tres años y en este plazo su propietario puede circular libremente por la UE”, explicó la fuente consultada. El propio Gobierno búlgaro reconoce que la venta de los pasaportes de oro no han aportado al país relevantes inversiones en el país. NO ES EL ÚNICO PAÍS En junio de 2021 la Comisión Europea instó a Bulgaria a terminar con el mecanismo del pasaporte de oro. Bulgaria no es el único país que ofrece en la UE la posibilidad de hacerse con el pasaporte, o una residencia legal, a cambio de inversiones. Malta y Chipre disponen de sistemas similares, que a diferencia de Bulgaria han otorgado en los últimos ocho años miles de nacionalidades, en medio de críticas de las instituciones comunitarias. Mientras que Chipre ya ha finalizado oficialmente ese esquema, en Malta sigue vigente. PROMESAS DEL NUEVO GOBIERNO El nuevo Gobierno búlgaro, liderado por el primer ministro reformista Kiril Petkov, anunció a comienzos de febrero que desea eliminar la ley del "pasaporte de oro". Según el jefe de Gobierno, que ganó las elecciones generales en noviembre pasado con la promesa de acabar con la endémica corrupción, el "pasaporte de oro" dificulta la entrada del país balcánico en el espacio Schengen, de libre circulación comunitaria. Además excluye a los ciudadanos del país balcánico del programa de liberalización de visados para entrar en EEUU. EFE vp-jk/ads