Biscayart repite en Berlinale con "Un año, una noche" de su admirado Lacuesta

Elena Garuz Berlín, 15 feb El actor argentino Nahuel Pérez Biscayart repite en la Berlinale con "Un año, una noche", del español Isaki Lacuesta, un filme sobre el atentado yihadista contra la sala parisina Bataclán que le ha permitido trabajar con este director que admira. Acabar trabajando con Lacuesta "fueron todo coincidencias", asegura en entrevista con Efe. Biscayart formaba parte del jurado en el Festival de San Sebastián cuando el realizador se alzó con la Concha de Oro por "Entre dos aguas". "Quedamos todos hipnotizados por el espacio y el aire que logra Isaki en la peli", explica. Concha de Oro para Lacuesta, y unos meses más tarde el realizador contacta a Biscayart para proponerle "Un año, una noche". "Qué hermoso haberle dado un premio a alguien que uno admira y que esa persona luego te convoque para una película", celebra. El tema de la película le llamó porque más allá de ser un hecho histórico y que pueda haber críticas por llevarlo al cine o en cuanto a que no hay suficiente distancia con el atentado, le pareció que si se hacía "con sinceridad y amor" era posible "aportar al debate o al proceso de duelo colectivo", señala. "Y me parece que está bueno cuando el arte y la cultura o lo que sea que hacemos aporte un poco a atravesar procesos sensibles como sociedad, sin querer bajar líneas, sin querer explicar", dice. La idea es que abra un poco más las preguntas "para poder aceptar cada vez más que hay muchas formas de vivir las cosas, que hay muchas formas de duelar, que hay muchas formas de amar, y que todo pasa por la gran diversidad que somos", agrega. "Un año, una noche", basada en el libro "Paz, amor y death metal", de Ramón González, superviviente del atentado, muestra la huella que dejó el ataque terrorista de noviembre de 2015 en Ramón (Pérez Biscayart) y Céline (Noémi Merlant), sobre todo como pareja, ya que cada uno procesa lo vivido de manera diferente. Mientras Ramón tiene la necesidad de hablar, de recordar cada detalle y sufre ataques de ansiedad, Céline prefiere olvidar y asegura no tener nada que contar; de hecho, oculta a sus padres, compañeros de trabajo y amigos que estuvo en la sala la noche del atentado. "Yo soy argentino, y tenemos lamentablemente muchas historias traumáticas en nuestra historia como país, tenemos muchas dictaduras, tuvimos la guerra de Malvinas. Entonces también me interpelaba, supongo", señala Biscayart. En el momento no lo pensó, pero hay "más muertos excombatientes de Malvinas que sobrevivieron que se suicidaron que caídos durante la guerra", dice al referirse a la huella que dejó ese conflicto armado en las tropas. Respecto al rodaje de "Un año, una noche", el actor afirma que fue "muy emocional" y en general siempre estaba presente la idea de respetar mucho y de homenajear y de "darle validez" y "legitimar" lo que estaban haciendo. EFE egw/aam