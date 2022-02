Ben Simmons dice que los Nets "darán miedo" con él, Durant e Irving

Chicago (EE.UU.), 15 feb El australiano Ben Simmons, fichaje de los Brooklyn Nets, aseguró este martes que el trío que formará con Kevin Durant y Kyrie Irving "dará miedo" y se mostró optimista sobre las opciones de volver a competir pronto, tras perderse lo que va de temporada en los Philadelphia 76ers por problemas personales. "Creo que dará miedo (el trío que formará con Durant e Irving). Contar con estos jugadores nos da muchas armas. Será irreal", afirmó Simmons en su rueda de prensa de presentación como nuevo jugador de los Nets. Simmons, tres veces All-Star y novato del año en 2018, dijo que su recuperación "va por el buen camino", aunque reconoció que los últimos meses lejos de la cancha han sido complicados. "Lo más duro fue no hacer lo que amo, es duro para todos. Con el tiempo, trabajé en eso, traté de estar donde necesitaba estar y ahora me siento bendecido por estar aquí", aseguró el australiano. Insistió en el hecho de que su prioridad "es estar mejor a nivel personal" y que no hubo problemas "con compañeros, directivos o técnicos" en Philadelphia. Eso sí, preguntado sobre si habló con Joel Embiid antes de dejar a los 76ers, contestó con un tajante: "No, no lo hice". Simmons no juega un partido desde el pasado 21 de junio, cuando los 76ers cayeron eliminados en las semifinales de la Conferencia Este ante los Atlanta Hawks.