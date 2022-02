Arte en San Salvador y un perro caliente para homenajear al 'Mágico' González

San Salvador, 15 feb Imágenes de Jorge 'Mágico' González, considerado como el referente del fútbol de El Salvador, invaden las calles de la capital del país centroamericano. Mientras en una esquina de la bulliciosa y pequeña ciudad, salvadoreños consumen un perro caliente (hot dog) denominado 'culebrita macheteada', llamada así a una peculiar jugada del 'Mágico'. El 'Mágico', nacido en marzo de 1958, sirve de inspiración para muchos de sus compatriotas que anhelan verle para que comparta sus anécdotas futbolistas y las historias vividas gracias al considerado deporte rey. Francisco Moreira y Álvaro Guerrero son dos salvadoreños tocados por la magia de Jorge y cada, a uno a su manera, han tratado de homenajear 'en vida' al mítico exjugador. Francisco optó por el arte de la calle y Álvaro por una forma creativa para echar andar un emprendimiento familiar de venta de perros calientes llamado El Once, en honor al número utilizado por el 'Mágico'. El 'Mágico' es considerado el mejor futbolista salvadoreño de la historia de la nación centroamericana y el que más proyección tuvo a nivel internacional tras disputar el mundial de España de 1982. En ese mismo año el Cádiz fichó al delantero salvadoreño, quien jugaba para el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) de El Salvador. En 1985 fue cedido por lo que restaba de temporada al Real Valladolid y regresó al Cádiz para jugar ahí hasta 1991, año en el que volvió al FAS para retirarse tras ganar dos ligas salvadoreñas. LA IMAGEN CON EL UNIFORME DEL CÁDIZ Francisco, un artista visual, decidió dedicar un homenaje al 'Mágico' a través de pegar imágenes del exfutbolista en paredes y paradas de autobuses de San Salvador. Año con año, el artista hace 'intervenciones' en la calle -como denomina a su arte- con diferentes temáticas y esta año "le tocaba al Mágico", comentó a Efe. "Es un homenaje a su persona y más que todo a su espíritu rebelde que compartimos con él, porque nos vinculamos a esas ideas de lo hacemos cuando queremos, con quien queremos, nadie nos obliga, no hacemos lo que la gente quiere que hagamos. Como él, negamos el sistema y por eso lo llevamos a la calle, el Mágico en la calle", dijo. Francisco de 34 años señaló que él, como mucho niños pobres o de clase media, "nos criamos en la canchas de fútbol siguiendo a los jugadores y que más referente que el Mágico". Contó que de todos sus proyectos artísticos, el de el 'Mágico' es "el que más ha generado reacción". "Muy rara vez escribe la gente (en redes sociales) para opinar, en cambio en este caso se han generado bastante opiniones, unos apoyando el proyecto y felicitando que se le rinda homenaje y otros criticando, por su estilo de vida (el de Jorge)", apuntó. Indicó que uno de los objetivos del proyecto es que llegue a los oídos del exjugador para que un día "compartir con él, en una tarde que nos cuente sus anécdotas". Francisco comenzó su proyecto en noviembre de 2021, durará hasta noviembre 2022 y en todo este tiempo saldrá pegar en diferentes puntos de la cuidad imágenes de el 'Mágico' con el uniforme de el Cádiz. LA 'CULEBRITA MACHETEADA' EN UN PERRO CALIENTE Álvaro comenzó en 2021 un emprendimiento familiar de perros calientes denominado 'El Once', número que el exjugador portó en los equipos en los que militó. "Como nosotros somos amantes del fútbol, decidimos homenajear al futbolista más grande que ha tenido nuestro país. Él uso el número once en El Salvador y en Cádiz y así es como se decidió poner al hot dog El Once, porque es el número que representa a la máxima figura del fútbol salvadoreño y al fútbol cadista", dijo a Efe el salvadoreño. El perro caliente ha sido bautizado como 'culebrita macheteada' y el combo el 'Mágico' -que incluye dos 'culebritas macheteadas' y una bebida- tiene el valor de 2,50 dólares (2,21 euros), según comentó el emprendedor. Contó que se realizaron "diferentes pruebas para hacer algo totalmente diferente, que no fuera lo tradicional. Lo que no queríamos es estar en la cola de los hot dogs, sino hacer algo totalmente fuera de serie, pero rico al paladar". Al final, comentó, "decidimos rellenar la salchicha de quesillo y ponerle tocino ahumado para que le diera un toque particular" y acompañar el pan con salsas de tomate, chipotle, mayonesa y chimichurri -una combinación de perejil, aceite de oliva, ajo, vinagre blanco y limón-. El carrito de las 'culebritas macheteadas' se ubica en la esquina de una céntrica colonia de San Salvador. "El negocio lo decidimos trabajar bajo la sombra del fútbol y bajo la sombra de los atributos que Jorge nos regaló cuando él estaba dentro de la cancha y es así como pusimos al hot dog culebrita macheteada", apuntó. Para el salvadoreño "Jorge es lo mejor que le ha pasado a El Salvador, hasta ahorita sigue siendo la gloria y nuestro referente a nivel mundial. Jorge es mencionado en todo el mundo por todo lo que hizo en la cancha, por eso queríamos homenajearlo". "Jorge es una persona excepcional, dentro de la cancha no necesitaba hablar, su fútbol y su magia han hablado por él a tal grado que tiene montón de años que no juega profesionalmente pero su magia sigue latente todavía", añadió.