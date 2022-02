Anna Gasser: No lo esperaba, me hubiese ido contenta con plata o bronce

Redacción deportes, 15 feb La austriaca Anna Gasser, que revalidó este martes, en los Juegos de Pekín 2022, el título olímpico de Big Air de snowboard que había logrado hace cuatro años en los de PyeongChang (Corea del Sur), declaró tras anotarse la prueba disputada en Shougang que "no" se "esperaba" defender con éxito el título y que se hubiera "ido contenta con la plata o el bronce". Gasser -que en los Mundiales de Sierra Nevada 2017, en España, había ganado oro con la puntuación perfecta- capturó este martes, a los 30 años, su segundo oro olímpico, gracias a un 'Cab Double Cork 1200', un truco que no había mostrado antes y que estrenó en la última de las tres rondas (para la clasificación final cuenta la suma de las dos mejores), con la que elevó a 185,50 puntos su valoración triunfal y se impuso con 8,50 unidades de ventaja sobre la neozelandesa Zoi Sadowski Synott, que añadió plata al oro que había capturado en el slopestyle, el primer día de competición. "No estaba casi nerviosa, sólo quería darlo todo y estoy muy feliz. Me hubiese ido contenta con la plata o con el bronce, sobre todo me alegro de que el trabajo haya dado sus frutos. Este oro no es sólo mío, hemos entrenado y trabajado muchísimas horas en ello y sin mi equipo no hubiese funcionado nada de nada", comentó tras revalidar el título de 'Bir Air' en una prueba que la japonesa Kokoma Murase, que sumó 171,50 puntos, acabó tercera y con la medalla de bronce. Gasser ya tenía asegurada la medalla antes de la tercera ronda, en la que planchó su nuevo truco, metiendo toda la presión a Sadowski, que se cayó en su último intento y ya no mejoró la plata. "Saber que tenía medalla ayudó algo, claro; sabía que de aquí no iba a salir con las manos vacías. Este último truco nunca lo había hecho en una competición. Así que pensé que me merecía plancharlo. Por este truco había viajado hasta aquí", apuntó la súper-campeona carintia. "Ni siquiera lo había hecho en los entrenamientos, pero en mi fuero interno sabía que no podía estar mejor preparada", comentó Gasser tras defender su título de Big Air en Pekín. EFE arh/ea