Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes presentarán los Óscar

Redacción Cultura, 15 feb Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes presentarán la gala de la 94 edición de los Óscar, según informó este martes la Academia de Hollywood en un comunicado, que señaló que son "tres de las mujeres más dinámicas e hilarantes". "Sé que lo divertidas que serán Regina, Amy y Wanda, también se contagiará a nuestra audiencia", dijo el productor de la gala, Will Packer, que agregó: "¡Habrá muchas sorpresas! ¡Esperen lo inesperado!". Schumer, Hall y Sykes afirmaron por su parte que quieren que "la gente se prepare para pasar un buen rato". El objetivo de la gala, en palabras del presidente de la Academia, David Rubin, y de la directora ejecutiva de la institución, Dawn Hudson, es "celebrar a los amantes del cine junto con los cineastas y destacar los favoritos de los fans que demuestran cómo el cine puede unirnos a todos". "Las anfitrionas de esta fiesta repleta de estrellas son tres mujeres poderosas y divertidas que nos invitan a reír y a brindar por los mejores y más brillantes del año en el cine", agregaron. La gala será retransmitida por el canal ABC en Estados Unidos y por múltiples televisiones en todo el mundo, precisa la nota. La Academia de Hollywood confirma así informaciones aparecidas ayer en varios medios especializados en cine de Estados Unidos, que ya apuntaban a este trío de presentadoras para los Óscar de este año. Según Variety, la gala estará dividida en tres actos de una hora, cada uno conducido por una presentadora, un detalle que no ha revelado la Academia. La intención de los organizadores es hacer un espectáculo más ameno y ágil después de la ceremonia del año pasado, que registró mínimos históricos de audiencia con un formato reducido por la pandemia del coronavirus y un guion a cargo de Steven Soderbergh. "The Power of the Dog" ("El poder del perro"), "Licorice Pizza", "Coda", "Don't Look Up" ("No mires arriba"), "King Richard" ("El método Williams", "Nightmare Alley" ("El callejón de las almas perdidas"), "Drive My Car", "Dune", "Belfast" y "West Side Story" son las candidatas al Óscar a la mejor película de este año. Una edición que cuenta con cuatro candidatos españoles: Penélope Cruz a mejor actriz y Alberto Iglesias a mejor banda sonora, por "Madres paralelas"; Javier Bardem, a mejor actor, por "Being the Ricardos" ("Ser los Ricardo"), y Alberto Mielgo a mejor cortometraje de animación por "The Windshield Wiper" ("El limpiaparabrisas"). EFE agf-romu/cc