Alessio: “Con Simeone hay que quitarse el sombrero y aplaudirle”

Valencia, 15 feb El entrenador del Levante, Alessio Lisci, aseguró este martes, en la víspera de enfrentarse al Atlético de Madrid en el Wanda, que Diego Pablo Simeone es uno de los mejores entrenadores del mundo y que únicamente se le puede aplaudir por sus resultados. “Hay una cosa que está por delante de todo que son los resultados y si miramos los de Simeone, hay que quitarse el sombrero y aplaudirle. Puede ser más o menos espectacular pero la afición está encantada y saca resultados, ya está”, dijo a los medios en la rueda de prensa. El entrenador del Levante reveló las claves para enfrentarse al Atlético. “Es un partido de personalidad, el carácter es clave para poder salir ganando de esos campos y hacer un buen partido”, indicó el italiano. “Al final estos partidos, y en momentos así, pueden venir bien a nivel mental, porque a cualquiera le gusta enfrentarse al Atlético de Madrid. Puede que pese menos la clasificación y haya motivación”, agregó. Además, Lisci indicó que solo deben centrarse en ganar un partido y no mirar la clasificación. “Si no ganamos, la clasificación no tiene ningún tipo de sentido. Podemos estar a un punto o a treinta, lo que tenemos que hacer es puntuar y a partir de ahí ya veremos”, destacó. Pese a la mala dinámica del equipo, que lleva tres derrotas consecutivas y solo ha ganado un partido en toda la temporada, el entrenador del Levante defendió la actitud de sus jugadores y negó que alguno de ellos no tenga compromiso. “Hay quien se lo cree más o menos o en función de cómo vaya el partido. Se lo creen y tenemos que trabajar y ya que juegas los partidos hacerlo lo mejor posible. Los jugadores tienen sus tiempos. Algunos han tenido en el mercado desconexiones y han vuelto a funcionar. Hay momentos en los que se rinde menos, pero borrarse no, ni mucho menos”, zanjó el técnico. EFE 1005179 pzm/cta/jl