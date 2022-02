Alertan sobre el estado de salud del disidente cubano preso Otero Alcántara

La Habana, 15 feb El colectivo disidente cubano Movimiento San Isidro (MSI) advirtió este martes sobre el "delicado estado de salud" del opositor Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre desde hace casi un mes y preso desde el pasado 11 de julio. "Nos dicen que está muy delgado y que ya no puede hablar", asegura este grupo de artistas cubanos en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. Agregaron que no pueden saber con detalle la gravedad de su situación, porque la familia no ha sido informada, y que desconocen en qué condiciones (de encierro y seguimiento médico) se encuentra Otero Alcántara. "Luis no quiere morir, ni quiere ser un mártir. Quiere vivir, pero en condiciones de libertad. Y por eso somete su cuerpo a esta nueva huelga", explicaron sus compañeros del MSI. El colectivo hizo un llamado a la sociedad civil, los medios acreditados en Cuba, las misiones diplomáticas en la isla y la comunidad internacional para mostrar su solidaridad y preocupación por Otero Alcántara. El disidente está detenido desde el 11 de julio en la cárcel de Guanajay (occidente), tras tratar de sumarse a las masivas protestas antigubernamentales de aquella fecha, aunque ya antes se había significado políticamente. Otero Alcántara participó en el tema "Patria y vida", crítico con el Gobierno cubano y que se convirtió en grito de la oposición y lema de las protestas de julio. Está acusado de los presuntos delitos de desacato, desorden público e instigación a delinquir, así como de ultraje a los símbolos patrios, cargos que la ONG Human Rights Watch considera injustos e infundados. El artista inició su actual huelga de hambre el pasado 18 de enero después de que, tras seis meses de prisión provisional, la fiscalía rechazase modificar la medida cautelar de cárcel y dejarle en libertad a la espera de juicio. Recientemente amigos y artistas advirtieron que su estado de salud se había deteriorado y reiteraron la exigencia del artista de ser liberado sin contrapartidas. La semana pasada medio centenar de artistas e intelectuales pidieron su puesta en libertad. También exigió su liberación Estados Unidos. EFE int/cpy