Alemania ve en Rusia la responsabilidad de parar la escalada con Ucrania

Berlín, 15 feb La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerboch, aseguró hoy que "no puede haber dudas de que la responsabilidad de detener la escalada (entre Ucrania y Rusia) está claramente" del lado de Moscú. "Es cuestión del Gobierno ruso retirar sus tropas y crear una transparencia completa con respecto a sus actividades", agregó la ministra en un comunicado antes de viajar a Madrid. Baerbock resaltó la situación crítica que se vive en la frontera entre Rusia y Ucrania. "La situación es extremadamente peligrosa y puede haber una escalada en cualquier momento. Sabemos demasiado bien en Europa la velocidad con que eso puede ocurrir", dijo. Subrayó que durante décadas se ha trabajado en un orden europeo de paz en el que han confiado todos los países del continente. "Se trata de un capital único que no debe ser subestimado ni olvidado. Por ello es tanto más importante que en esta crisis altamente peligrosa mostremos con toda la entereza que todos nosotros -en el norte, en el sur, en el este y el oeste del continente- defendemos este orden", señaló. "Estamos tanto en la UE como en la OTAN al lado de Ucrania y no puede haber dudas de que la responsabilidad de detener la escalada está claramente del lado ruso. Es cuestión del Gobierno ruso retirar sus tropas y crear una transparencia completa con respecto a sus actividades", agregó. EFE rz/jgb