ACTUALIZA 1-Querétaro empata de visita en torneo mexicano en presentación de DT argentino Cristante

(Actualiza con citas)

CIUDAD DE MÉXICO, 14 feb (Reuters) - Querétaro sacó el lunes un empate de 2-2 de su visita a Pachuca en el cierre de la quinta jornada del torneo Grita México C22 en un partido que marcó la presentación del argentino Hernán Cristante como director técnico del equipo visitante.

Cristante fue designado la semana pasada director técnico de los "Gallos Blancos" de Querétaro, en sustitución del uruguayo Leonardo Ramos.

"No es malo (resultado), hubo cosas que se le pidieron a los jugadores y se hicieron, lo que más me gusto es que el equipo quiere salir de ciertos hábitos, eso lleva tiempo y vamos a trabajar sobre eso. Me quedo con la disposición de todos, entregados por querer salir de esta situación, se pudo remontar un marcador en una cancha difícil", dijo Cristante.

En el último partido de la jornada, Querétaro se puso adelante a los cinco minutos cuando el ecuatoriano José Angulo remató con la cabeza en el área chica un centro enviado por el argentino Leonardo Sequeira desde el sector derecho.

Pachuca empató a los 15 minutos con un remate de cabeza del argentino Nicolás Ibáñez tras centro enviado por el ecuatoriano Romario Ibarra desde el sector izquierdo.

Los "Tuzos" de Pachuca dieron la vuelta al marcador a los 40 minutos cuando Luis Chávez metió el balón pegado al poste derecho al cobrar un tiro de castigo.

Querétaro empató a los 63 minutos con un vistoso remate de Ángel Sepúlveda, quien impactó el balón con el talón dentro del área chica tras potente centro de Pablo Barrera.

El equipo visitante estuvo cerca de anotar el tercer gol a los 73 minutos con un disparo de Sequeira, pero el balón se estrelló en el poste izquierdo.

"El balance está en sacarse el miedo, uno puede perder con el rival pero no con uno mismo, tenemos una secuencia para hacer un equipo protagonista, no que solo se aguante el resultado. Agarraremos el mejor trabajo de los técnicos anteriores y apuntalarlo, más allá del aspecto táctico es encontrar el modelo idóneo para el grupo", apuntó Cristante.

El partido entre Monterrey y Bravos de Ciudad Juárez se disputará el 8 de marzo, debido a la participación de los "Rayados" de Monterrey en el Mundial de Clubes.

El domingo, Pumas UNAM remontó un gol en contra y ganó 2-1 como local a León. Un día antes, América registró su primer triunfo del torneo al vencer 3-2 como visitante a Santos Laguna, Necaxa superó 2-1 en su visita a Cruz Azul, Tigres UANL derrotó 3-1 de visita a Guadalajara, mientras que Toluca ganó 1-0 como visitante al Atlético de San Luis.

En el inicio de la jornada, Puebla rescató el viernes un empate de 1-1 con gol de último minuto ante el campeón Atlas, y Mazatlán ganó 2-0 a Tijuana. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)