Abogados dicen no hay orden de captura contra el expresidente hondureño

Tegucigalpa, 15 feb Dos abogados del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, para el que EE.UU. habría pedido el lunes su captura con vistas a una posterior extradición, dijeron este martes que no hay una orden de captura contra su defendido. La Corte Suprema de Justicia no ha emitido una orden de captura contra el expresidente (2014-2022), indicaron los abogados Hermes Ramírez y Félix Ávila. Los defensores de Hernández afirmaron en dos vídeos divulgados en redes sociales, que el Tribunal Supremo de Honduras ha convocado para hoy una sesión del pleno para tratar la designación del juez que conocerá la solicitud de extradición, que supuestamente ha hecho Estados Unidos. "La defensa entiende que el juez de letras natural tomará las decisiones que correspondan conforme lo que establece la Constitución, el tratado suscrito con Honduras respecto a la extradición y las leyes nacionales", subrayó Ávila. Destacó que es el poder Judicial de Honduras el que debe "dictar las medidas que correspondan en este caso, cualquier orden de arresto, y mientras tanto es entendido que no existe ninguna orden de captura o de restricción en contra de la persona que se dice se reclama". "Corresponde al poder Ejecutivo de la nación dar la seguridad que corresponda en este caso y esperar que un poder del Estado totalmente independiente tome las decisiones que correspondan", indicó Ávila. Extraoficialmente ha trascendido que la nota que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional remitió el lunes a la Corte Suprema de Justicia ha sido "referente a solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández, alias JOH". Sin embargo, hasta ahora ni la Cancillería ni el poder judicial han confirmado si el político al que Estados Unidos pide en extradición es Hernández, quien ejerció el poder durante ocho años, desde el 27 de enero de 2014, hasta el pasado 27 de enero. El abogado Ramírez dijo que la defensa del expresidente hondureño esperará a que el Supremo designe al juez natural que conocerá la solicitud de extradición "para ejercer las acciones legales correspondientes en virtud de las decisiones" del poder judicial. "Consideramos que acciones en contra del irrespeto de los derechos fundamentales de nuestro representado y sobre todo acciones encaminadas a ejecutar órdenes de captura fuera del contexto y el ámbito del juez serían un atropello de derechos humanos y estarían dejando principios constitucionales totalmente inobservados en este proceso", explicó . Ramírez indicó que la defensa de Hernández esperará la designación del juez para "realizar las acciones de defensa técnica" de su cliente. En los alrededores de la residencia del exgobernante permanecen apostados decenas de policías y militares supuestamente para capturarlo, pero hasta ahora no tendrían orden judicial para hacerlo. Un nutrido grupo de hondureños se concentró en un ambiente festivo cerca de la vivienda de Hernández tras conocerse la solicitud de extradición que estaría en trámite. EFE ac/gr/pi