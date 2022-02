107-122. Simons amarga el buen debut de Ibaka

Chicago, 14 feb Anfernee Simons, con 31 puntos y siete triples, hizo de Damian Lillard este lunes y protagonizó el triunfo por 122-107 de los Portland Trail Blazers en el campo de los Milwaukee Bucks y amargaron el buen debut del español Serge Ibaka, quien metió seis puntos y recogió siete rebotes. Ibaka, incorporado el pasado 10 de febrero en el último día del mercado de traspasos de la NBA, jugó 31 minutos y arrancó con un 3 de 3 en los tiros en el primer cuarto, pero sus Bucks, huérfanos del griego Giannis Antetokounmpo, se rindieron ante la gran noche de Simons, Josh Hart (27 puntos) y el bosnio Yusuf Nurkic (23). Los Bucks perdieron su segundo partido consecutivo, tras el de Phoenix, y bajaron a la quinta posición en el este (35-23) en la Conferencia Este, mientras que los Trail Blazers encadenaron su tercer triunfo seguido y se mantuvieron en la décima plaza del Oeste (24-34), que da derecho al Play In para acceder a los Play Off. IBAKA SALE CON FUERZA Con Giannis Antetokounmpo fuera por decisión de Mike Budenholzer, para no arriesgar tras acabar con molestias en el tobillo izquierdo la visita a los Suns, Ibaka debutó como titular ante su nuevo público y su partido empezó de la mejor forma, con un 3 de 3, y mate incluido, en los primeros cinco minutos. Incorporado en el ámbito de una operación que involucró a cuatro equipos, con las salidas de Donte Di Vincenzo, Rodney Hood y Semi Ojeleye, Ibaka aportó su peso en la pintura y en la apertura del segundo cuarto regaló el primer taponazo de su nueva etapa en Wisconsin para desactivar una bandeja de Ben McLemore. Pero si el pívot español, con el número 25, arrancó bien, en Portland fue Yusuf Nurkic quien brilló con nueve de los primeros de los 13 puntos de su equipo, importantes para evitar que los Bucks pudieran coger confianza e intentar escaparse. SIMONS Y HART DISPARAN A LOS BLAZERS El equilibrio fue máximo hasta mediados del segundo cuarto, tras el 31-30 de Portland al acabar el primero, pero allí el equipo de Chauncey Billups abrió un festival de triples encabezado por Anfernee Simons y Josh Hart que propició la primera fuga de los Blazers. Simons, con 18 puntos en la primera mitad (4/8 en triples), y Hart, con 17 puntos y 3 de 5 desde la línea de tres puntos, protagonizaron un parcial de 27-9, en un segundo cuarto acabado 40-24, que lanzó a Portland al descanso por delante 71-54. A Hart y Simons no les faltó el apoyo de un Nurkic siempre presente bajo el aro, quien colocó la máxima ventaja para los Blazers en el tercer cuarto con un 82-61 que dejó contra las cuerdas a los Bucks. HOLIDAY RECORTA, SIMONS Y NURKIC REMATAN Eso sí, los vigentes campeones tiraron de orgullo y, sin el liderazgo de Giannis, consiguieron reducir la desventaja hasta los once puntos empujados por Middleton, quien rozó el triple doble (16 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias) Jordan Nwora y por un Jrue Holiday que clavó, a 8.37 del final, el triple que colocaba a los Bucks a ocho puntos (98-90). Pero en el momento determinante volvieron a emerger Simons, con un tremendo triple para el 107-96, y Nurkic, con cinco puntos en tres minutos para el 114-100 que dio el golpe definitivo al encuentro con poco más de tres minutos por jugar. Con los deberes hechos y ya sin presión, CJ Elleby y Hart metieron dos triples consecutivos que abrieron el camino para el definitivo triunfo visitante por 122-107. Pese a la derrota, los Bucks pudieron ver a un Ibaka en buen estado de forma, que proporcionará a Budenholzer una importante protección del aro, además del liderazgo de un campeón de la NBA. Andrea Montolivo