Whoopi Goldberg regresa a la TV tras sus comentarios sobre el Holocausto

Los Ángeles (EE.UU.), 14 feb La actriz y presentadora Whoopi Goldberg regresó este lunes al programa de televisión "The View", uno de los más vistos en Estados Unidos, tras ser suspendida por afirmar en directo que no hubo una motivación racista en el Holocausto. "Hay algo maravilloso al estar en programa así, esto es 'The View' y esto es lo que hacemos... Pero a veces no lo hacemos tan elegantemente como podríamos y tenemos cinco minutos para informarnos sobre los temas", justificó la protagonista de "Sister Act" en su regreso a las cámaras. La actriz no tocó sus incendiarias declaraciones y, tras agradecer a la gente que se preocupó por ella durante su tiempo alejada de los platós, inició un debate sobre la Super Bowl. El pasado 1 de febrero, el canal estadounidense ABC suspendió a Goldberg durante dos semanas por un comentario en el que negó que hubiera componente racista en el Holocausto. Durante una conversación con tertulianos afirmó que el Holocausto se trató de personas blancas matando a otras personas blancas y que nada tenía que ver con la raza de los judíos. Cuando el resto de tertulianos contradijo las afirmaciones de la actriz, al afirmar que el nazismo veía a los judíos y a otros grupos sociales como razas inferiores, ella insistió en su postura. "Seamos fieles a la verdad. El Holocausto no tuvo que ver con la raza. El Holocausto representa la inhumanidad del hombre, pero no tiene que ver con la raza. Fueron blancos matando a blancos", dijo Goldberg. Ese mismo día por la tarde, la actriz se disculpó en Twitter e insistió que el Holocausto sí tuvo una motivación racial porque los nazis consideraban a los judíos y a otros grupos sociales como una raza distinta e inferior. Más adelante, durante una aparición en "The Late Show with Stephen Colbert", ella justificó que al ser una mujer negra consideraba la raza como algo "que se puede ver". Sus palabras llegaron a Jonathan Greenblatt, director de la Liga contra la Difamación (Anti-Defamation League), quien tras expresar su enfado recordó que la ideología nazi propugnaba la superioridad de la raza aria y defendía un "antisemitismo racializado". Así, la cadena ABC reconoció la disculpa de Goldberg pero pidió que se tomara dos semanas alejada de las cámaras para "reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios".