Un premio para el Correa más efectivo

Miguel Ángel Moreno Majadahonda (Madrid), 14 feb "Ángel te da la vida, juegue 15, 20, 30 ó 90 minutos. Lo necesitamos", dijo Diego Pablo Simeone tras la agónica remontada del Atlético de Madrid al Getafe el pasado sábado (4-3). Dos goles de Ángel Correa fueron claves en ella, el 1-0 inicial y el 3-3 que igualó al filo del descanso. El argentino está en su año más efectivo y apunta a titular este miércoles contra el Levante. Cuando no funcionan Luis Suárez o Joao Félix, Matheus Cunha está en proceso de acoplarse al equipo y Antoine Griezmann permanece lesionado, el Atlético sabe que siempre podrá confiar en Ángel Correa. El argentino siempre lo da todo: con más o con menos acierto en el juego en ocasiones, pero con su capacidad para estar en el momento preciso y el lugar adecuado de cara al gol. Ya es el máximo realizador del Atlético esta temporada. Después de las dos dianas al Getafe acumula once, una más que Luis Suárez, y tres sobre Griezmann. Es su mejor temporada goleadora desde que firmó por el club rojiblanco hace casi ocho años, aunque debutó un año más tarde, en el estreno de la campaña 2015-16, tras superar una afección cardíaca. En esa temporada ya aportó 8 goles, y desde entonces lo máximo que había logrado habían sido 9 dianas, en los cursos 2017-18 y 2020-21, la pasada campaña en la que tan importantes fueron sus tantos en el último tercio del campeonato. Y no solo por el número, sino por la capacidad de aprovechar los minutos. El Correa de esta temporada es más eficaz que nunca: ha logrado 11 dianas en 1.703 minutos de juego, un gol cada 155 minutos. La temporada pasada fueron 9 dianas en 3.304 minutos, una cada 337. Curiosamente, su mejor temporada en este apartado había sido la primera, la 2015-16, cuando marcó 8 tantos en 1.375 minutos: un gol cada 172 minutos. "Nos genera cosas buenas, porque nos sentimos identificados con él. Debe estar en el año que más goles lleva, y eso nos genera crecimiento, en un futbolista como Correa que todo le ha costado, y créanme que nadie le ha regalado nada de lo que tiene", añadió Simeone este sábado. Sabe bien el 'Cholo' que las cosas no han sido fáciles para el delantero rosarino. Desde sus humildes orígenes -"Mi familia vivía de lo que ganaba yo con 10 años", llegó a decir en 2017 a 'El País'-, el problema cardíaco que le detectaron con apenas 19 años y que le llevó a operarse en Nueva York, su paciencia para adaptarse a la mucha competencia en la delantera del Atlético y su disposición a adaptarse a jugar por la banda derecha en lugar de en la delantera, sin un mal gesto ni una mala palabra. También cuando en el verano de 2019 estuvo cerca de ser traspasado al Milán italiano en una operación que teóricamente iba a permitir la llegada de Rodrigo Moreno, entonces en el Valencia, al Wanda Metropolitano, y que no se cerró. O cuando, en la temporada pasada, sus fallos ante el Betis en un momento clave de la lucha por el título le hicieron salir abrazado por su entrenador del Benito Villamarín y se desquitó haciendo cinco goles clave en las últimas ocho jornadas del campeonato, entre ellos el 1-1 de la decisiva jornada final ante el Valladolid (1-2). CON CUNHA EN EL ATAQUE CONTRA EL LEVANTE Premio a su insistencia, constatación de su buen estado de forma, o precaución para no desgastar a Luis Suárez, lo cierto es que Correa se perfila como delantero titular del Atlético en el duelo aplazado de ese miércoles contra el Levante en el Wanda Metropolitano (19.00 horas), según lo ensayado este lunes por el conjunto rojiblanco en el entrenamiento vespertino en la ciudad deportiva de Majadahonda (Madrid). Junto a él estará Cunha, otro jugador que se ha reivindicado en las últimas jornadas, conforme ha ido contando con más oportunidades. De hecho, en apenas 737 minutos de juego en encuentros oficiales, ya ha dado 6 goles al equipo, con una efectividad incluso mejor que la de Correa, un tanto cada 123 minutos. Se quedarán en el banquillo tanto Luis Suárez como Joao Félix, ya que los dos se ejercitaron en un grupo aparte cuando Simeone hizo el ensayo táctico. En él también estuvieron Felipe Monteiro, que está sancionado tras su expulsión ante el Getafe, Renan Lodi, Rodrigo de Paul, y Héctor Herrera. No se ejercitaron con el grupo Yannick Carrasco y José María Giménez, aislados por covid-19, ni los lesionados Daniel Wass y Antoine Griezmann. Sin ellos, el once con el que ensayó para el Levante presenta dos cambios de jugadores respecto al del sábado. Mario Hermoso será central en el lugar de Felipe y junto a Savic, y Sime Vrsaljko entra en el lateral derecho, mientras que Reinildo Mandava se mantendrá en el izquierdo. La entrada del lateral croata permite a Marcos Llorente adelantar su posición al interior derecho, en una línea media en la que repetirán Koke Resurrección, Geoffrey Kondogbia y Thomas Lemar. El ataque será para Cunha y Correa. Un premio a los dos delanteros más efectivos del Atlético de Madrid en estos momentos, necesitado de victorias, tanto este miércoles como el sábado en El Sadar ante Osasuna, antes de recibir el primer envite de la Liga de Campeones, el miércoles 23 en el Wanda Metropolitano contra el Manchester United. EFE 1011340 mam/jad