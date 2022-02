Un cortometraje aborda la violencia armada en las escuelas de Estados Unidos

Miami (EE.UU.), 14 feb El cortometraje "A Normal Conversation", del realizador Gairo Cuevas y estrenado este lunes, busca "mantener viva la conversación" sobre la violencia armada en las aulas, cuando se cumple el cuarto aniversario de la matanza de diecisiete personas en una escuela secundaria de Parkland (Florida, EE.UU.). La cinta aborda el problema de la violencia armada en las escuelas a través de la conversación que mantienen las adolescentes Emma (Sofiarose Mineghino) y Becks (Bella Cvengros) al salir de un funeral por unos amigos fallecidos en un tiroteo en su escuela. En la charla, las jóvenes contraponen sus puntos de vista sobre la regulación de las armas de fuego, la verificación de antecedentes y la prohibición de armas de asalto en Estados Unidos, sin que ello afecte a su amistad. Cuevas, director de fotografía y editor en el estudio de animación Pixar, quiere con este trabajo -filmado en un solo plano secuencia- poner su grano de arena de cara al debate nacional para prevenir más tiroteos y que, de esta manera, "todos los niños de todo el país puedan estar seguros en el aula". "Los estudiantes hablan sobre los tiroteos en las escuelas de la misma manera que hablan sobre el tipo de programas que ven en Netflix, son otra parte de nuestro estilo de vida estadounidense, y me temo que lo serán por mucho, mucho tiempo", declaró al "Diario Las Américas" de Miami. Cuevas lamentó que "los tiroteos ahora están tan entrelazados con la vida de los estudiantes que la violencia armada es sinónimo de escuelas" y, por ello, es necesario seguir presionando de cara a "soluciones positivas para poner fin a la cultura de las armas mortales que azota a Estados Unidos". El realizador logró producir este proyecto gracias a un programa del estudio de animación que ofrece facilidades a sus empleados para que puedan concretar sus proyectos personales fuera de las horas de trabajo. El cortometraje se puede ver en la página de internet del director desde este lunes, cuando se recuerda a los catorce alumnos y tres miembros del personal del instituto Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, que murieron el 14 de febrero de 2018 por los disparos con un rifle de asalto efectuados por el exalumno Nikolas Cruz, quien se declaró culpable de los hechos. Esta acción, el "tiroteo más mortífero en una escuela secundaria" como recordó este lunes el presidente estadounidense, Joe Biden, desató un movimiento nacional a favor de una mayor regulación de las armas de fuego, en gran medida impulsado por quienes ahora son exalumnos de esa escuela. "El presidente Biden no ha cumplido con la reforma en torno a la violencia armada que prometió durante su campaña y no ha tomado todas las medidas disponibles ante la inacción del Congreso para salvar vidas", se lee en la plataforma. David Hogg, uno de los supervivientes, presentó este lunes la plataforma Shock Market, que rastrea todas las muertes por arma de fuego ocurridas durante la actual administración, que ascienden a 47.611 (más de 1.600 de ellas correspondientes a menores), según esta herramienta. EFE lce/jip/acm